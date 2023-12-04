Впервые за полтора года биткоин превысил цену в 40 тысяч долларов за монету. Вчера криптовалюта продавалась по цене 41 539 долларов.

Об этом пишет Reuters.

Такой показатель был в последний раз в апреле 2022 года. Напомним, что рекорд биткоина был в ноябре 2021 года - тогда он перевалил за отметку 65 тысяч долларов.

Ethereum в понедельник также достиг максимума за полтора года, достигнув 2 253 долларов.

Reuters пишет, что подорожание основных криптовалют происходит " на фоне широкого энтузиазма по поводу снижения процентных ставок в США и ожидания трейдерами скорого одобрения торгуемых на бирже биткоинов фондов".

Напомним, в середине ноября в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалюты. Он определяет правовой статус виртуальных активов, классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые к европейским стандартам регулирования криптоактивов.

Также сообщалось, что НБУ собирает информацию о переводах и сделках через платежные системы и криптовалютные платформы.

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