Блокирование счетов за операции с криптовалютами все шире практикуются украинскими банками. Недавно "Страна" сообщала о блокировках счетов Приватбанком, а теперь на финансовых сайтах появилась информация о том, что еще и monobank начал отказывать в обслуживании клиентам, торгующим криптой.



"Вчера заблокировали карту, просили дать документы, подтверждающие доход, занимаюсь p2p переводами на бинансе. Сначала сказали, что скриншоты и выписки с бинанса не подходят для них, скинул им справку ок-7, ок-5, после чего попросили прислать скриншоты с бинанса. Когда написал, что хочу закрыть счет и вывести свои средства — сказали, что нужно ждать конца проверки, которая длиться 60 дней. Что можно проверять 60 дней — я не знаю. По факту они не законно удерживают у себя 38434 грн моих личных средств", — говорится в жалобе Михаила Ушкалова.

Binance — одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж по объему торгов биткоинами и альткоинами, зарегистрирована в 15 странах мира. А справки ОК-5 и ОК-7, выдает наш Пенсионный фонд для застрахованных украинцев (данные о которых есть в Госреестре общеобязательного государственного соцстраха). Из них видны официальные доходы граждан и выплаченные соцвзносы.

Объясняя блокировку счета Михаила, monobank сослался на финансовый мониторинг и профильный закон №361-IX.



В качестве проверки, "Страна" обратилась за предварительной консультацией (спросили о возможности покупки крипты со счета) в службу поддержки monobank, где менеджер Юлия заверила, что monobank проверяет все платежи клиентов и по криптовалюте, в том числе. А в случае подозрений связывается с клиентами и запрашивают документы и информацию о денежных проводках.

Что, однако, не сходится с заявлениями клиентов, которые сообщают о неожиданных закрытиях счетов без всякого предупреждения.

Отметим, пока в Украине не произошла легализация криптовалют.

17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах", а президент подписал его в марте. Однако реально он не действует: в принятом документе говорится, что он заработает после принятия изменений в Налоговый кодекс.