Криптобиржа Binance пересматривает свою работу в России и не исключает полного ухода из РФ.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В марте 2022 года криптобиржа сообщила, что через нее больше невозможно проводить транзакции для прямой покупки и продажи криптовалют, а также осуществлять прямые вводы и выводы рубля по выпущенным в РФ картам международных платежных систем Mastercard и Visa.

На прошлой неделе The Wall Street Journal утверждала, что Binance якобы помогает России с обходом санкции. После этого о прекращении работы с Binance сообщили платежные системы Mastercard и Visa.

Ранее американский Институт изучения войны заявлял, что РФ расплачивается с Ираном за дроны образцами западной техники, криптовалютой и наличкой.

В прошлом году в США изучали возможность ограничения доступа России к обороту криптовалюты.

Сообщалось, что аналитики издания The New York Times усмотрели в движении России по пути легализации криптовалют создание финансовых инструментов для обхода американских и европейских санкций.