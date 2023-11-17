В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалюты.

Об этом сообщает Минцифры.

В ведомстве раскрыли следующие детали законопроекта:

он определяет правовой статус виртуальных активов;

классифицирует цифровые активы и услуги в сфере, адаптируемые к европейским стандартам регулирования криптоактивов (МiСА);

создает инновационную зону, в которой в течение трёх лет можно работать без предварительной авторизации;

адаптирует рекомендации Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (FATF) по финансовому мониторингу рынка криптоактивов;

предусматривает простые и понятные налоговые условия для бизнеса, работающего в сфере виртуальных активов.

17 февраля 2022 года Верховная Рада приняла закон "О виртуальных активах", а президент подписал его в марте, но в реальности он не действует. В принятом документе говорится, что он заработает после утверждения изменений в Налоговый кодекс, которые до сих пор не рассмотрены.

Ранее "Страна" сообщала, что крупные украинские банки стали все чаще блокировать счета украинцев за операции с криптовалютами.

Мы также сообщали, что три года назад парламент уже поддержал законопроект о легализации криптовалюты.