В Верховную Раду Украины подали законопроект о налогообложении криптовалюты.

Его регистрация отображена на государственном сайте органа управления.

Автор законопроекта - нардеп Александр Сова из "Слуги народа".

Текста проекта пока нет.

Ранее в Раде придумали новый налог на подработки.

"Там, где начинается процент от дохода, следующим этапом идёт требование по кассовым аппаратам. А в этом случае расходы уже совсем иные: нужно со старта потратить не меньше 25 тысяч, плюс отчетность, потянуть которую без бухгалтера смогут далеко не все", - отмечает глава общественной организации SAVEФОП Сергей Доротич.

Мы также сообщали, что Верховная Рада хочет ввести специальный режим налогообложения для 20 видов деятельности. Предлагается автоматизировать учёт, не требуя регистрирации как ФОП и представлять отчётность. Это, по замыслу авторов законопроекта, должно упростить легализацию более 500 тысяч самозанятых лиц, а также "добавить прозрачность" в регулирование деятельности онлайн-платформ (Uber, Bolt, Glovo и другие).

Авторами проекта такая специальная налоговая ставка преподносится как своего рода бонус украинцам. Ведь по действующему законодательству налог на доходы более чем втрое выше, чем его хотят запустить по новому проекту.