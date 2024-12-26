Бывший агент Секретной службы Роберт Макдональд заявил, что имя человека, пронесшего кокаин в Белый дом в июле 2023 года, вряд ли когда-либо станет известно широкой публике.

Об этом пишет Washington Times.

Расследование закрыли слишком быстро, и администрация США не предприняла никаких усилий для его продолжения. После ухода в отставку Байдена шансов на раскрытие этой загадочной истории практически нет, но она может быть и не такой мистической, как кажется на первый взгляд.

Сотрудники отдела секретной службы обнаружили кокаин в Белом доме 2 июля 2023 года во время обычного обхода правительственного здания, что привело к эвакуации сотрудников.

Пакет нашли возле входа в Западное крыло в коробке, которую обычно используют для проведения экскурсий и где посетителям предписывается оставлять свои телефоны и другие вещи.

На тот момент хозяина Белого дома Джо Байдена на месте не было, однако накануне там побывал его сын Хантер Байден, известный своими проблемами с наркотиками. Чем не преминул воспользоваться Дональд Трамп, который уверен - найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать только Джо или Хантеру Байденам.

Во время обнаружения пакета сам Байден и его семья уехали из Белого дома в Кэмп-Дэвид, но ранее в тот же день они находились на территории резиденции.

Прошли уже 17 месяцев после того, как кокаин нашли у входа в самое охраняемое здание в мире и всего через 11 дней после находки дело, по которому не провели ни одного допроса и не было ни одного подозреваемого, закрыли.

"Печально, что Секретная служба решила так быстро закрыть расследование. Это похоже на "идеальное преступление": на пакете с кокаином не было ни ДНК, ни отпечатков пальцев, а видеодоказательств оказалось недостаточно", – приводит слова Макдональда Washington Times.

Журналисты издания задают сразу несколько вопросов: почему Секретная служба закрыла расследование без единого интервью; почему Секретная служба "уничтожила" кокаин сразу после завершения краткого расследования; если кто-то мог оставить кокаин в футах от президента, то как насчет других опасных порошкообразных веществ, таких как сибирская язва или фентанил; почему Белый дом в 2021 году уволил пятерых сотрудников, которые не прошли тест на марихуану, законной во многих штатах, но не проявили интереса к этому делу?

Администрация Байдена немедленно начала игнорировать вопросы прессы. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер настаивала на том, что кокаин был найден в районе, который был настолько интенсивно проинкассирован, что идентификация подозреваемого может быть затруднена. Она отказалась предоставить подробности о расследовании или ответе Белого дома, неоднократно ссылаясь на Секретную службу.

"Давайте позволим Секретной службе сделать свою работу, в которую мы верим, и будем уверены, что они докопаются до сути этого эпизода", - сказала она тогда.

В августе прошлого года писали, что пакет с наркотиком мог принадлежать человеку из окружения семьи Байденов, а сам президент якобы знает, чей на самом деле это был кокаин.

Возмущение вновь усилилось в августе, когда Секретная служба заявила, что они утилизировали кокаин "в соответствии с политикой хранения". Однако протоколы Секретной службы требуют, чтобы доказательства хранились в течение семи лет.

Также сообщалось, что и Секретная служба знает, кому принадлежит найденный в Белом доме кокаин, но решила "замять дело".

"Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти", - заявил бывший глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик в интервью The New York Post.

Керик обратил внимание на два момента: Секретная служба трижды меняла точное место нахождения кокаина и наркотик якобы был оставлен в месте вне зоны видимости камер.

Гадание по поводу личности преступника стало своего рода салонной игрой в Вашингтоне, и в игру включились даже специализированные сайты, которые принимали ставки.

Букмекеры назвали Хантера Байдена фаворитом, потому что у сына президента США есть долгая история злоупотребления наркотиками, включая употребление крэка и кокаина. Он уже был признан виновным в даче ложных показаний в федеральной форме об оружии, заявив, что он не употреблял наркотики, когда покупал огнестрельное оружие, хотя его отец простил ему это преступление (равно как и прочих, совершённых в период с января 2014 года по декабрь 2024 года). Это означает, что если кокаин действительно принадлежал Хантеру Байдену, то он мог бы выступить и признаться в этом, не опасаясь судебного преследования. Если захочет.

Другие имена, которые упоминались букмекерами менее известны. Это тайт-энд клуба НФЛ "Канзас Сити Чифс" Трэвиса Келси. Нынешний бой-френд певицы Тейлор Свифт посетил Белый дом за месяц до обнаружения кокаина, потому вряд ли порошок мог пролежать в Белом доме так долго. Третьим букмекеры считали одного из братьев Джонас, но быстро сняли его с котировок.