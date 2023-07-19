Секретная служба знает, кому принадлежит найденный в Белом доме в США кокаин, но решила "замять дело".

Об этом заявил бывший глава полиции Нью-Йорка Бернард Керик, передает The New York Post.

"Они никого не нашли, потому что они не хотели никого найти", - заявил он изданию.

Кроме того, Керик обратил внимание на два момента: Секретная служба трижды меняла точное место нахождения кокаина и наркотик якобы был оставлен в месте вне зоны видимости камер

Напомним, подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером, 4 июля сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого из помещений была объявлена эвакуация. Президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Вскоре стало известно, что сын Байдена Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там кокаина.

Экспертиза точно подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Отмечалось, что Секретная служба США проведет полную проверку, которая будет включать просмотр камер наблюдения и журналов входа в здание, чтобы определить, кто заходил в помещение, где было найдено вещество.