Секретная служба США завершила расследование о кокаине, найденном в Белом доме. Владелец наркотиков не обнаружен.

Об этом пишет CNN.

Сообщается, что сотрудники Секретной службы изучили журналы посетителей и записи с камер наблюдения. Однако им не удалось идентифицировать подозреваемого среди сотен людей, которые посещали западное крыло за несколько дней до обнаружения кокаина.

Следователям также не удалось точно определить момент или хотя бы сутки, когда кокаин был оставлен в камере хранения Белого дома.

Напомним, подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером, 4 июля сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого из помещений была объявлена эвакуация. Президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было.

Вскоре стало известно, что сын Байдена Хантер находился в Белом доме незадолго до обнаружения там кокаина.

Экспертиза точно подтвердила, что порошок, обнаруженный в Белом доме, является кокаином. Отмечалось, что Секретная служба США проведет полную проверку, которая будет включать просмотр камер наблюдения и журналов входа в здание, чтобы определить, кто заходил в помещение, где было найдено вещество.