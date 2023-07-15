Секретная служба США в 2022 году дважды находила в Белом доме тайники с марихуаной.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на данные, озвученные во время закрытого брифинга в Конгрессе.

Брифинг для конгрессменов был посвящен расследованию дела о кокаине, обнаруженном в Белом доме в начале июля.

Представитель Секретной службы позднее подтвердил телеканалу, что агенты дважды находили в резиденции президента США "небольшое количество марихуаны": в июле и сентябре прошлого года. При этом хранение менее двух унций (56 грамм) марихуаны не является преступлением в Вашингтоне, но это вещество запрещено для хранения на территории федеральной собственности.

"В обоих случаях никто не был арестован, поскольку вес изъятой марихуаны не соответствовал законному порогу для предъявления федеральных обвинений. Марихуана была собрана и уничтожена", - сказал сотрудник службы.

В начале июля стало известно, что на территории Белого дома секретная служба нашла кокаин.

Вчера СМИ писали, что служба сообщила о завершении расследования инцидента с кокаином в Белом доме. Ведомство, в задачу которого входит охрана первых лиц государства, не смогло выяснить, как наркотик появился в президентской резиденции.