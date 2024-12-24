Администрация США потратила за год более 1 трлн долларов на сомнительные цели, включая 4,8 млн на лидеров общественного мнения в Украине.

Об этом в своем ежегодном рейтинге сообщил американский сенатор Рэнд Пол, пишет The Washington Times.

"Несмотря на то, что американские налогоплательщики предоставили Киеву почти 174 миллиарда долларов помощи и военной поддержки с начала... (войны в Украине, – Ред.), кто-то в Госдепартаменте посчитал, что это блестящая идея – выделить дополнительно 4,8 миллиона долларов на "Киев, общественные связи по Украине – инфлюенсеры", – написал конгрессмен.

"Видимо, вот что нам на самом деле нужно в зоне боевых действий – больше историй в Instagram и танцев в TikTok", – добавил он.

Пол призвал вместо социальных сетей вернуться к "серьезной дипломатии".

Также, по информации сенатора, почти 11 миллионов долларов ушли на эксперименты Пентагона над кошками, в рамках которых ученые "вскрывали спины котов, чтобы обнажить их спинной мозг, затем вставляли электроды, которые выпускали электрический разряд, пока разрез был еще открыт, чтобы вызвать у котов эрекцию", утверждает конгрессмен.



Более 2 миллионов потратили по линии Министерства сельского хозяйства на эксперименты, где кошек заражали COVID-19, после чего умерщвляли.

Еще полтора миллиона долларов было потрачено на эксперимент, в рамках которого котят в жестких условиях тестировали на укачивание. Это, по идее авторов эксперимента, должно помочь в лечении головокружения у людей, а также в изучении влияния полетов в космос на организм человека.

Сразу 419,470 долларов Минздрава США ушли на изучения влияния кокаина на крыс: будут ли помещенные в позитивную среду грызуны более склонны к воздержанию от кокаина, чем крысы в ​​негативной и изолированной среде.

Выяснилось, что крысы в изолированной негативной среде более подтверждены употреблению наркотика. Сенатор отмечает, что это и так было известно по наблюдению за реакцией людей на эпидемию COVID-19 и последовавший локдаун.

Ранее стало известно, что в Google заявили о важном шаге к созданию квантовых компьютеров с помощью нового быстрого чипа, а также о том, как охотники в США заразились от оленя вирусом зомби, который превращает мозг в губку.