В американском штате Иллинойсе приняли закон об оплате работы несовершеннолетних блогеров-инфлюэнсеров в соцсетях. С 1 июля 2024 года такие дети смогут подать в суд, если им не заплатят за работу, в том числе на родителей.

Об этом пишет Mashable.

Поправки в закон о детском труде гарантируют блогерам до 16 лет в ТикТоке и Ютубе долю от заработка - "не менее 30% оплачиваемого видеоконтента влогера, созданного в течение 30-дневного периода, включая изображение, имя или фотографию несовершеннолетнего".

Соответственно, родители теперь несут юридическую ответственность за появление детей в соцсетях, а также за количество контента, которое принесло выплаты. И деньги они должны откладывать на счет ребенка до наступления его совершеннолетия.

Этот закон приняли после случая с 16-летней жительницей из Иллинойса Шрейи Налламоту, которая рассказала о "случаях эксплуатации" и отсутствии законов о защите несовершеннолетних блогеров.



Другие штаты, включая Калифорнию и Вашингтон, также предприняли шаги для защиты детей-инфлюэнсеров и расширения их прав, но пока законодательно это не урегулировано.

Тем временем в США штат Монтана первым запретил TikTok.

А в Украине ныне уволенный министр культуры Александр Ткаченко предлагал ограничить деятельность Telegram в Украине и изучить запрет TikTok, несмотря на то, что в ЕС изначально предлагали "бороться с пропагандой Путина" с помощью YouTube и TikTok-блогеров.