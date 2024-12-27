Новый президент США Дональд Трамп будет высылать из страны целые семьи незаконных мигрантов, включая родителей, чьи дети были рождены на американской территории.

Об этом заявил будущий куратор вопросов безопасности границ в новой администрации Томас Хоман в интервью газете Washington Post.

Хоман (на фото вверху), которого называют одним из архитекторов миграционной политики вернувшегося в Белый дома президента США, сообщил, что американские власти намерены не просто депортировать родителей, но давать им возможность выбора.

"Проблема вот в чем. Вы знали, что находились в стране незаконно, решив иметь ребенка. Так что это вы поставили свою семью в такое положение", – сказал Хоман.

Правительство не будет колебаться, депортируя родителей, которые находятся в стране нелегально, даже если у них есть маленькие дети, родившиеся в США, добавил он, предоставив этим семьям решать, уезжать вместе или разделиться.

Хоман не будет руководить операциями ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement или Иммиграционная и таможенная полиция США - Ред.) в рамках своей новой роли в Белом доме, но именно он будет тесно сотрудничать по вопросам границ и иммиграции с Кристи Л. Ноем, ныне губернатором Южной Дакоты и кандидатом Трампа на пост главы Департамента внутренней безопасности, куда входит ICE.

Будучи исполняющим обязанности директора ICE во время первого срока Трампа, именно Хоман проводил политику "нулевой терпимости", которая разлучила более 4000 детей с родителями вскоре после того, как они пересекли границу с Соединенными Штатами.

В этот раз он сказал, что новая кампания Трампа будет направлена ​​на депортацию семей. После ухода из ICE в 2018 году Хоман стал постоянным гостем на Fox News, выступая за бескомпромиссный подход к обеспечению соблюдения иммиграционного законодательства, который, похоже, нравится и Трампу.

Из всех сторонников жесткой линии в отношении границ в новой администрации именно Хоман, пожалуй, лучше всех осознает ограничения возможностей правительства выполнять обещания массовой депортации, равно как и потенциальную политическую реакцию. За 34 года работы в Пограничной службе США и ICE он видел резкие перепады в общественной поддержке иммиграционного контроля.

Хоман был старшим должностным лицом в ICE в 2012 году, когда агентство депортировало более 400 000 человек, что является рекордным показателем. Он сказал, что не готов брать на себя обязательство по целевому количеству депортаций, пока не узнает, какие ресурсы будут доступны для расширения возможностей ICE.

Сам Трамп и его другие старшие советники пообещали использовать войска Национальной гвардии для содействия депортациям. Хоман сказал, что войска могут помочь с транспортировкой и другими вспомогательными функциями, но только обученные сотрудники правоохранительных органов смогут производить аресты иммигрантов.

"Я не рассматриваю это как зачистки и военные обходы кварталов", - сказал он, настаивая на том, что это будет "целевая" кампания, нацеленная на людей с криминальным прошлым.

Хоман сказал, что он запустит отдельную кампанию по поиску более 300 000 подростков и детей, которых он и другие союзники Трампа часто называли "пропавшими без вести".

Юристы говорят, что это описание - натяжка, потому как большинство молодых мигрантов и их опекунов просто перестали отвечать государственным социальным работникам.

Дело в том, что многие несовершеннолетние без сопровождения, взятые под стражу в США вдоль границы, по закону передаются в Управление по переселению беженцев (ORR) при Министерстве здравоохранения и социальных служб и Агентство отвечает за определение спонсора - обычно другого члена семьи, уже проживающего в Соединенных Штатах, - который может взять на себя опеку над несовершеннолетним и обеспечить соблюдение иммиграционных законов США. После чего правительство проводит последующие проверки благосостояния, как правило, по телефону, но некоторые из несовершеннолетних и их опекунов не могут быть доступны или не отвечают на звонки.

С 2019 года около 450 000 несовершеннолетних без сопровождения были переведены в ORR, согласно отчету о надзоре Министерства внутренней безопасности, опубликованному в августе. За это время 32 000 не явились на запланированные судебные слушания, а еще 291 000 не получили уведомления о явке от ICE.

Хоман признал, что многие из этих молодых людей, вероятно, находятся со своими родителями или другими членами семьи, но он сказал, что хочет мобилизовать некоммерческие группы и частных подрядчиков для более согласованных усилий по их розыску. Он сказал, что не уверен, как он получит дополнительное финансирование для внедрения более строгой системы надзора.

"Я думаю, что некоторые из этих детей будут заниматься принудительным трудом, а некоторые - секс-торговлей, - сказал он. - Я думаю, что некоторые будут в полном порядке. Мы просто хотим убедиться".

Однако Хоман также заявил, что родители, которые нелегально мигрировали в Соединенные Штаты, отправили за своими детьми, а затем забрали их из-под опеки правительства США, должны быть подвергнуты процедуре депортации - именно по этой причине многие избегают ответа на правительственные проверки и звонки.

"Я не говорю, что их нужно арестовывать, - считатет Хоман. - Мы позволим им забрать ребенка и поставим их в процесс вместе с ребенком, чтобы они могли пойти в суд и отстаивать свое дело как семья".

Стивен Миллер - давний помощник Трампа, который возвращается в Белый дом уже в качестве старшего политического советника нового президента США - безуспешно пытался в 2019 году внедрить должность старшего офицерса ICE в офис по переселению беженцев ещё в 2019 году.

В тоже время в числе противников новых политик нарастает беспокойство. Адвокат Американского союза защиты гражданских свобод Ли Гелернт, который вел многие из самых громких иммиграционных дел во время первого срока Трампа, считает, что решение нового старого президента сдует пыль с папок с забытыми делами.

"Новая администрация отказалась признать ужасный ущерб, который она нанесла семьям и маленьким детям в первый раз, и, похоже, полна решимости снова нацелить семьи на неоправданные страдания", - сказал Гелернт.

Выбирая Трампа, "общественность, возможно, абстрактно проголосовала за массовые депортации, но я не думаю, что они голосовали за большее разлучение семей или ненужную жестокость по отношению к детям", считает он.

Рейды ICE на рабочих местах, которые Байден прекратил, вернутся с Трампом, сказал Хоман.

"Мы на самом деле не разработали план по обеспечению соблюдения правил на рабочих местах", - сказал он. - "Мы знаем, что работодатели будут расстроены".

Он заявил, что также хочет, чтобы новая администрация вернула программу "Оставайтесь в Мексике", которая требовала, чтобы просители убежища ждали за пределами территории США, пока их заявления рассматривались в судах США. Байден отменил эту программу после вступления в должность в 2021 году.

Незаконные пересечения границы впоследствии взлетели до рекордных уровней, но резко упали в этом году, поскольку администрация Байдена ввела масштабные ограничения на предоставление убежища и подняла депортации до 10-летнего максимума.



Чиновники Байдена компенсировали свои ограничительные меры значительным расширением "законных путей", которые позволяют примерно 70 000 мигрантов в месяц подавать заявки на легальный въезд в Соединенные Штаты. Внутренние проверки показали, что в некоторых случаях программы спонсорства использовались торговцами людьми.