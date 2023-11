В США целый век существовала печальная традиция, согласно которой президент, избранный в год, заканчивающийся на ноль, умирал на своём посту. "Заложил" ее Авраам Линкольн, избранный в 1860-м и павший от руки сторонника южан актёра Джона Бута в 1865-м, в начале своего второго срока. "Продолжил" Джеймс Гарфилд, избранный в 1880-м и уже в следующем году получивший пулю от писателя Шарля Гито, считавшего, что новоизбранный президент не оценил его заслуги в собственном избрании.

Лишь полгода на посту пробыл и Уильям Мак-Кинли, победивший на выборах 1900 года: на его пути встал анархист Леон Чолгош. В победителя-1920 Уоррена Гардинга никто не стрелял: он сам умер в августе 1923-го от инфаркта (хотя версия об отравлении существовала). Своей смертью в 1945-м умер и Франклин Рузвельт, среди четырех электоральных побед которого – кампания 1940-го. А вот Джону Кеннеди, избранному в 1960-м, досталась пуля.

Традицию прервал Рональд Рейган: победив в 1980-м, он переехал в Белый дом в январе следующего года и уже спустя два месяца был ранен Джоном Хинкли (единственная цель которого, согласно официальному расследованию, состояла в желании привлечь внимание юной кинозвезды Джоди Фостер), но выжил. После прерванной традиции на избранного в 2000-м Джорджа Буша покушались только ботинком, а победитель-2020 Джо Байден всё ещё жив.

Понятно, что смерти действующих президентов всегда находились в центре внимания страны, однако все они стали завершенными вехами истории США. Кроме одной – гибели Джона Кеннеди в Далласе ровно 60 лет назад.

Только факты

"Дело в том, что ЦРУ хочет навсегда сохранить эту тайну".

Джефферсон Морли, экс-обозреватель Washington Post,

редактор сайта JFK Facts, 2023 г.

21 октября 2017 года. Дональд Трамп, президент США: "При условии получения дополнительной информации я, как президент, позволю открыть давно заблокированные и засекреченные Файлы Джона Кеннеди".

26 октября 2017 года. The New York Times: "Трамп… выразил желание наконец открыть последний из правительственных файлов, но в последнюю минуту столкнулся с кампанией спецслужб по редактированию некоторых документов. С неохотой он дал агентствам время до 26 апреля, чтобы еще раз просмотреть оставшиеся документы и обосновать свою позицию. "Сегодня я приказываю наконец приоткрыть завесу", – заявил Трамп в служебной записке агентствам".

27 октября 2017 года. Дональд Трамп, президент США: "Файлы JFK тщательно публикуются. В конце концов будет прозрачность. Я надеюсь, что почти всё станет достоянием общественности!".

26 апреля 2018 года. The Washington Post: "Трамп откладывает полную публикацию некоторых материалов об убийстве Джона Кеннеди до 2021 года, подчиняясь соображениям национальной безопасности".

21 октября 2021 года. Politico: "Президент Джо Байден в очередной раз отложил обнародование тысяч правительственных секретов, которые могли бы пролить свет на убийство президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году… "Любая информация, которая в настоящее время скрыта от публичного раскрытия и которую агентства не предложили для дальнейшей отсрочки, должна быть рассмотрена Национальным архивом до 15 декабря 2021 года и должна быть публично обнародована в этот день", – говорится в меморандуме".

15 декабря 2021 года. The Washington Post: "Недавно опубликованная партия файлов, опубликованная Национальным управлением архивов и документации, включает 1491 документ, 958 из которых принадлежат ЦРУ. Это менее 10 процентов из 15 834 документов, которые до среды оставались частично или в основном скрытыми".

16 декабря 2022 года. ВВС: "Белый дом распорядился обнародовать в полном объеме тысячи документов об убийстве президента США Джона Ф. Кеннеди… Президент Джо Байден издал указ, разрешающий это раскрытие информации, но сообщил, что некоторые файлы останутся засекреченными до июня 2023 года, поскольку их публикация может нанести конкретный вред".

16 июня 2023 года. The New York Times: "Президент завершил проверку… Хотя подавляющее большинство документов, касающихся убийства президента Джона Ф. Кеннеди, были опубликованы, некоторые из них остаются скрытыми… Роберт Ф. Кеннеди-младший… заявил, что правительство организовало "60-летнее сокрытие" убийства его дяди".

7 июля 2023 года. Дональд Трамп, экс-президент США: "Когда я вернусь в Белый дом, я рассекречу и распечатаю все документы, связанные с убийством Джона Кеннеди. Прошло 60 лет, пришло время американскому народу узнать ПРАВДУ!".

"Его отец был связан с Освальдом!"

"Они даже не говорят об этом. Об этом сообщалось, но никто об этом не говорит".

Дональд Трамп, кандидат в президенты США, 2016 г.



Во всём мире события, произошедшие 60 лет назад, давно стали историей. Убийство 35-го президента США Джона Кеннеди 22 ноября 1963 года до сегодняшнего дня остается фактором современной политики.

В апреле 2016-го, когда Дональд Трамп вел предвыборную кампанию еще внутри Республиканской партии, журнал National Enquirer вышел с заголовком "Отец Теда Круза связан с убийством Джона Кеннеди!" и фотографией, на которой, по данным таблоида, запечатлены признанный убийцей президента Ли Харви Освальд и Рафаэль Круз, распространяющие прокастровские листовки в Нью-Орлеане в 1963 году.

Трамп тут же подхватил эту тему: "Его отец был с Ли Харви Освальдом до того, как Освальда… ну, вы знаете, застрелили… Что это такое было, прямо перед тем, как его расстреляли, никто об этом даже не упоминает".

Республиканец Тед Круз сошел с дистанции. Неизвестно, какую роль в его поражении сыграла история с отцом и Освальдом, но очевидно одно: будь эта тема безразлична избирателям, Трамп не стал бы тратить время на ее комментарий.

В октябре 2017-го, за неделю до того, как уже президент США Дональд Трамп отдал команду о рассекречивании всех файлов по делу об убийстве Кеннеди, SurveyMonkey провела социсследование, задав опрашиваемым вопрос: "Считаете ли вы, что Ли Харви Освальд был единственным убийцей JFK?". 61 процент ответил отрицательно, 33 положительно, и лишь шесть процентов не нашли, что ответить.

Причем опрос показал, что в данном случае нет каких-либо партийных пристрастий: среди республиканцев 60% считают, что Кеннеди пал жертвой нескольких убийц, среди демократов – 61%. Больше того, выяснилось, что на интерес к теме никак не влияет даже возраст американцев: наоборот, в категории 65+ восемь процентов не имели ответа, а в категории 18-34 – лишь пять! Не случайно профессор истории Бостонского колледжа Патрик Мэйни (отнюдь не сторонник теории заговора) в те дни признал: "Мои студенты очень скептически относятся к тому, что Освальд был убийцей-одиночкой".

Почему же они не верят?

Линдон Джонсон, 36-й президент США

Who are you, Mr. Johnson?

"Линдон и я оба хотели быть президентом, разница состояла в том, что я не стал бы убивать за это".

Ричард Никсон, 37-й президент США (из книги политтехнолога Никсона, Рейгана и Трампа Роджера Стоуна "Человек, который убил Кеннеди: дело против LBJ", 2013).

В 1950-х Америка пережила самую лучшую эпоху в своей истории. Ставший президентом герой Второй мировой Дуайт Эйзенхауэр (его называли еще Айком) закончил войну в Корее, и армия больше нигде не воевала. Экономика бурно развивалась, потому что Британская империя разваливалась и Штаты активно вытесняли союзников с освобождающихся рынков, а с развитием экономики росли доходы у всех слоёв населения.

Превращение одноэтажной Америки в двухэтажную, телевизор и холодильник в каждом доме – это всё достижения времен Айка. И не случайно герой блокбастера "Назад в будущее" перемещается из 1985-го именно в 1955-й – просто часть аудитории покупали возможностью вернуться в идеальный мир.

Однако эта сказка, датой рождения которой можно считать 27 июля 1953 года (день подписания перемирия в Корее), имеет и свою финальную дату – 22 апреля 1959 года, день отставки неизлечимо больного раком госсекретаря Джона Фостера Даллеса (он умрет через 32 дня), который был реальным творцом внешней политики США в течение шести лет.

Конечно, дело не только в Даллесе. В Кремле закончилась борьба за власть, и Никита Хрущёв стал активнее заниматься внешней политикой, Мартин Лютер Кинг уже создал антирасистскую Конференцию южного христианского руководства, а Элвис Пресли уже показал молодежи "кривую дорожку" вместо прямого пути американской мечты.

Престарелый Айк уходил с поста президента, а страна раскололась на два лагеря – тех, кто хотел удержать в своих руках исчезающий рай, и тех, кто хотел перемен. Первые в 1960-м голосовали за выдвинутого республиканцами вице-президента Ричарда Никсона, вторые – за демократа Джона Кеннеди, и вторых оказалось больше всего на две десятых процента.

JFK пришел в Белый дом и столкнулся с тем, с чем пришлось бороться Трампу все четыре года президентства – с реальной властью "несменяемого правительства". Он ставил перед собой одни цели, а "глубинное государство" действовало в соответствии со своими планами. Когда уже в апреле 1961-го ЦРУ подложило Кеннеди даже не свинью, а целый Залив Свиней (залив Кочинос на Кубе, куда американцы высадили десант эмигрантов с целью свергнуть режим Фиделя Кастро, уничтоженный кубинскими войсками), президент уволил его директора – брата покойного госсекретаря Алена Даллеса.

JFK боролся с "несменяемым правительством" все три года своего президентства, разрушая один за другим все планы, разработанные еще братьями Даллесами и вечным главой ФБР Джоном Эдгаром Гувером. Разрулив Кубинский кризис осени 1962-го, он пообещал Хрущеву отказаться от свержения Кастро, начал вывод войск из Вьетнама (считая участие Америки в этом конфликте проигрышным), в Африке решил вести диалог с черными лидерами в противовес белым расистам. И с каждым таким шагом росло количество его врагов – оставшиеся без надежды кубинские эмигранты, теряющий заказы из-за начавшегося ухода из Вьетнама ВПК, испуганные уступками Москве антикоммунисты, просто белые, недовольные склонностью президента договариваться с "цветными".

Всё это время за спиной президента находился вице-президент Линдон Бейнз Джонсон (LBT), которого взяли в предвыборный тандем не только потому, что северянину-католику понадобился протестант-южанин из самого Техаса; угрюмый и совсем не обаятельный для избирателей LBD преображался в среде политиков, благодаря чему с 1953 года возглавлял фракцию демократов в Сенате, которая спустя два года стала сенатским большинством.

Человек, способный взять на себя управление Конгрессом, нужен любому президенту, и Кеннеди искренне надеялся, что Джонсон станет полезным и важным членом команды. Однако сменивший Линдона в Сенате представитель Монтаны Майк Мэнсфилд оказался не только прекрасным "кнутом" (он установил рекорд, пробыв лидером демократов в Сенате с января 1961 года по январь 1977 года), но и крайне независимым политиком, практически сразу оградившим сенаторов от их бывшего лидера.

В результате LBD оказался пустышкой. Президент продолжал относиться к нему с подчеркнутым уважением, однако все понимали, что толку от вице-президента немного, и пресса уже начала писать о выборах 1964-го, держа в уме не Джонсона, а Мэнсфилда – сторонника вывода войск из Вьетнама и других инициатив JFK (на похоронах президента именно его речь окажется самой проникновенной).

И вот в ноябре 1963-го Кеннеди летит в Техас, на родину Джонсона, чтобы решать его вопросы – конфликт между губернатором-демократом Джоном Коннелли и техасским сенатором-демократом Ральфом Ярборо, – и там получает две пули. Совпадение?

Никаких серьезных улик против LBD нет (если не считать того, что он на 180 градусов развернул внешнюю политику Белого дома, послав войска во Вьетнам), однако и без них ситуация многими считалась очевидной. Даже сменивший Джонсона в Белом Доме Никсон настолько верил в виновность предшественника, что произнес приведенную выше фразу. Правда, при этом и пальцем не пошевелил, чтобы провести реальное расследование убийства JFK, но тут уже дело не в смерти Джона Кеннеди, а в том, что Никсон выиграл предвыборную кампанию 1968-го, во время которой пуля устранила ее фаворита – Роберта Кеннеди.

Последний рейс: прибытие Джона и Жаклин Кеннеди в Даллас.

Белое пятно

"Меня беспокоит, чтобы мы смогли убедить общественность в том, что Освальд – настоящий убийца".

Директор ФБР Джон Эдгар Гувер, записка от 24 ноября 1963 года (из документов, рассекреченных Трампом в 2017-м).

Однако принцип "кому выгодно" – не единственное, что не дает американцам поверить в официальную версию об убийце-одиночке. Дело в том, что официального расследования убийства не проводилось, а сама версия основана на докладе назначенной президентом Джонсоном комиссии Уоррена, от которого критики не оставили уже и мокрого места. Ни один (!) существенный факт, упомянутый в докладе, не может считаться достоверным, поскольку в той или иной степени опровергается свидетелями или опубликованными документами.

Критики "теорий заговора" главным аргументом против них считают то, что нет ни одного убедительного доказательства в их поддержку, однако и в поддержку официальной версии также ни одного убедительного доказательства нет! Недаром цитируемая выше записка директора ФБР Гувера, написанная после убийства предполагаемого убийцы, начинается со слов: "В деле Освальда нет ничего, кроме того, что он мертв".

Что же там есть? В докладе комиссии Уоррена 888 страниц, опровержения занимают раз в пять больше места, но всё же вычленим основное.

1. Коммунист Освальд

Ли Харви Освальд еще до армии декларировал марксистские взгляды, тем не менее служил в морской пехоте в Японии оператором радиолокационной станции, нормативы по стрельбе сдавал на уровне чуть выше среднего, изучал на курсах русский язык и в 1959 году, уволившись со службы, уехал в СССР. В Союзе жил три года (в Минске), женился на местной студентке Марине Прусаковой, в 1962-м у них родилась дочь; в том же году вся семья без каких-либо сложностей выехала в США, получив финансовую поддержку от Госдепа в размере 435,71 доллара (нынешние 4500 долларов). Вернувшись, Освальд связался со сторонниками Кастро и агитировал на улицах в поддержку кубинских барбудос. В конце сентября 1963-го ездил в Мексику, где посетил посольства СССР и Кубы.

История и по нашим временам необычная, но могла бы сойти за правду, если бы не несколько моментов.

Во-первых, почему Госдеп без каких-либо вопросов перед возвращением выдал семье документы и деньги, а ФБР не провела никакой проверки? Во-вторых, Ли действительно создал в Нью-Орлеане независимое отделение прокастровского комитета "Честная игра для Кубы" (единственным членом которого был), но офис его организации находился в одном помещении с офисом бывшего агента ФБР Гая Банистера, а на сохранившихся фотографиях периода 1961-63 годов Освальд часто находится вместе с антикастровскими эмигрантами, которых готовил Банистер; больше того, "идейный марксист" свел знакомство с русскими антикоммунистическими эмигрантами. И, наконец, еще один факт, всплывший из документов ЦРУ, рассекреченных Трампом: оружием и боеприпасами Ли снабдили ультраправые.

Освальд с винтовкой, из которой, как утверждается, он убил президента. Сам Ли говорил, что такого фото не помнит

Можно, конечно, предположить, что его прислал КГБ для внедрения в антисоветские и антикубинские круги, вот только что же это за агент, который внедряется к противникам коммунистов и одновременно раздает прокастровские листовки? Да и другие странности эта версия не объясняет.

Зато всё объясняет конспирологическая теория, согласно которой Освальд служил в разведке, потому учил русский; в СССР отбыл на задание (тут есть разные варианты – то ли "слить" дезу относительно РЛС, то ли в качестве наживки, чтобы вычислить крота в ЦРУ) и потому без проблем вернулся в Штаты вместе с семьей. В Нью-Орлеане же просто выполнял роль провокатора спецслужб, пытаясь вычислить скрытых коммунистов.

Что касается поездки в Мексику накануне убийства Кеннеди, о которой говорится в "отчете Уоррена", то здесь всё еще интереснее. В 1970-е в Конгрессе создали комиссию по расследованию убийств Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга (краткое название – "комиссия по убийствам", которая сделала официальный вывод: в посольство СССР (и, вероятно, Кубы) приходил не Ли, а неизвестный, назвавшийся его именем. Об этом стало известно из расшифровки рассекреченного разговора президента Джонсона и директора ФБР Гувера, который произошел 23 ноября 1963 года, на следующий день после убийства. Глава контрразведки доложил: "У нас есть пленка и фотография человека в советском посольстве, использующего имя Освальда. Эта фотография и пленка не соответствуют ни голосу этого человека, ни его внешности. Другими словами, оказывается, что в советском посольстве был другой человек".

А это значит, что еще до выстрелов в Далласе кто-то создавал Ли "имидж" советского агента, намереваясь подставить его как человека, засланного Москвой. Этот вывод очевиден, и вопрос только в том, участвовал ли Освальд в покушении или оказался полностью подставной фигурой, на которую повесили все грехи.

Здание Техасского книгохранилища и "окно Освальда"

2. Стрелок Ли

Согласно официальной версии, Ли Харви Освальд за месяц до убийства устроился работать в Техасское книгохранилище, семиэтажное здание которого находилось на маршруте следования президентского кортежа. 22 ноября 1963 года он разместился на шестом этаже, откуда произвел три выстрела, убив JFK и ранив находившегося с ним в лимузине губернатора Коннелли. После чего спустился в столовую на второй этаж, спустя десять минут поспешил домой, оттуда снова направился в город, где убил полицейского и скрылся в кинотеатре.

Комиссии Уоррена пришлось изрядно попотеть, чтобы выстроить логику этой версии, поскольку понадобилось отсечь большое количество показаний, опровергавших ее. Так, через 90 минут после стрельбы Ли в столовой на втором этаже обнаружили полицейский Маррион Бейкер и босс Освальда Рой Трулли; следственный эксперимент показал, что за 90 секунд можно спрятать винтовку и с шестого этажа по лестнице примчаться на второй, но вот незадача: Бейкер в первом заявлении написал, что Ли пил колу, – а значит, потратил еще какое-то время, чтобы ее купить, и 90 секунд исчезают. В показаниях босса на комиссии Уоррена кола исчезла.

Параллельно возникла другая проблема: сотрудница склада Вики Адамс в первые 60 секунд после убийства спустилась с четвертого этажа на первый и просто не могла не пересечься со сбегавшим вниз Освальдом; однако она дала четкие показания, что Ли на лестнице не было. Убрать показания из отчета комиссии не удалось, поэтому их размыли, записав, что Вики спустилась позже и преодолела четыре этажа за "несколько минут". Так ее развели с Освальдом, "освободив" лестницу для "убегавшего убийцы".

Потом Ли покидает здание склада, и его обвиняют в убийстве полицейского Типпита, произошедшем спустя 44 минуты после выстрелов в Кеннеди. Собственно, именно по этому обвинению Освальда с револьвером в кармане арестовали в кинотеатре Texas Theatre спустя еще полчаса, вот только есть одна сложность: четыре пули, извлеченные из тела Типпита, не идентифицировали как выпущенные из револьвера объявленного убийцы.

Если бы шло официальное расследование, таких доводов хватило бы, чтобы признать Освальда невиновным в обоих преступлениях. Однако следствие прекратили, а комиссия Уоррена сделала всё, чтобы публично оглашенная версия стала официальной.

Конспирология же выдала следующий вывод: Ли знал о готовящемся покушении и даже пытался предотвратить его; когда же оно произошло, запаниковал, сообразив, что оказался подставным убийцей. Именно об этом Освальд твердил много раз – до того момента, как убили его: "Я ни в кого не стрелял… Меня задержали, потому что я жил в Советском Союзе. Я просто козёл отпущения!".

Арестант Освальд

3. Волшебная пуля

Под этим, уже превратившемся в афоризм, названием, скрываются те факты, которые наиболее сильно бьют по официальной версии. Согласно первому опубликованному релизу, по лимузину Кеннеди выстрелили три раза – две пули попали в президента, одна в губернатора Коннелли. Потом выяснилось, что найдена еще одна пуля, от которой пострадал стоявший на обочине продавец автомобилей Джеймс Тейг; логично было бы объявить, что выстрелов было четыре, но проблема в том, что следствие уже официально огласило: из винтовки Освальда выпущены три пули. Признать четвертую означало – признать второго стрелка.

Так родилась Single Bullet Theory (название вошло в язык как словосочетание, давшее название одной поп- и одной рок-группе) – "теория одной пули", которую окрестили "волшебной" за способность нанести четыре раны двум людям и вылететь целой.

Согласно этой теории, вторая пуля из винтовки Ли (официальное имя – "улика 399") угодила в спину президенту, вылетела через горло спереди, попала в спину сидевшего впереди губернатора чуть ниже его правой подмышки, вышла немного ниже его правого соска, вошла в правое верхнее запястье Коннолли с внешней стороны, вышла из ладони внутренней стороны запястья и неглубоко вонзилась в мышцы левого бедра его ноги.

Поскольку, согласно версии об убийце Освальде, стрельба велась сверху и справа, пуля не могла пройти через тело JFK снизу вверх (от спины к горлу), рану на его спине "перенесли" выше, почти к шее (факт подлога стал известен к 1979-м, когда "комиссия по убийствам" получила доступ к фотографиям раны на спине Кеннеди), но даже при этом траектория оставалась настолько замысловатой, что пуле пришлось дважды по ходу полета менять направление на 90 градусов.

Траектория "волшебной пули"

В это не поверили два члена комиссии Уоррена, в это не поверил и губернатор, но по другой причине: он-то знал, что между первым ранением президента и его собственным имелась пауза, во время которой Коннелли успел повернуться к JFK.

О секундах, которые сыграли в этой истории немалую роль: согласно официальной версии, Освальд из винтовки, которая перезаряжается вручную, произвел три выстрела за шесть секунд, при этом лишь первый оказался неточным (что удивительно – ведь только в этом случае есть время для подготовки), а второй и третий поразили президента. Во время следственных экспериментов лучшие стрелки пытались произвести три выстрела за то же время и хотя бы минимально прицелиться, но ни один из них этого сделать не смог.

Жирный гвоздь в крышку версии одного убийцы вбила 26-секундная запись, сделанная далласским бизнесменом Абрахамом Запрудером, на которой хорошо виден момент второго ранения Кеннеди – в голову. И даже из плохой ютубовской копии очевидно, что попадание пули отбрасывает голову президента назад и вправо, хотя при выстреле из винтовки Освальда направление оказалось бы противоположным. Кстати, тот же "фильм Запрудера" показывает, что губернатор после второго выстрела обернулся к JFK и сам в этот момент еще не ранен; выстрел поражает его почти одновременно с тем, как третья пуля взрывает голову Кеннеди.

Ряд адвокатов при просмотре записи однозначно заявил, что стрелков – двое; комиссия Уоррена также раскололась по выводам о "фильме Запрудера", однако ничего из этого в отчет не попало. Как не попали и показания 21 свидетеля, которые либо слышали выстрелы со стороны холма, находившегося слева по маршруту движения президентского лимузина, либо видели там дым после выстрелов.

И всё же существует документ, в котором на основании "фильма Запрудера" сделан вывод о двух стрелках, – это отчет уже упомянутой "комиссии по убийствам", вышедший в 1979 году, который является не менее авторитетным источником, чем доклад комиссии Уоррена. Однако официальной признается лишь одна версия, а вторая по-прежнему считается конспирологией.

Джек Руби стреляет в Освальда. 24 ноября 1963 года.

4. Альтруист Руби

После убийства Кеннеди Освальд прожил всего два дня: 24 ноября его в полицейском участке застрелил владелец далласского ночного клуба Джейкоб Леон Рубинштейн, более известный как Джек Руби. Объясняя свои мотивы, он говорил, что хотел избавить Жаклин Кеннеди от необходимости давать показания о гибели мужа.

Суд не поверил в альтруизм убийцы, приговорив его к высшей мере (приговор оспорят, Руби проведет в тюрьме три года и умрет от рака), но и не стал докапываться до истинных мотивов. А они, несомненно, были далеки от желания облегчить участь жены президента.

Джека Руби никто не назвал бы идеалистом. Наоборот, ему приписывали массу пороков, а самое главное – связь с техасской мафией, которая, в свою очередь, имела прочную связь с кубинскими эмигрантами (многие развлекательные заведения на Кубе до победы Кастро принадлежали именно техасцам) и даже бывал в Гаване летом 1959-го, когда Кастро еще не стал на просоветский путь.

О мафиозном следе Руби вскользь говорится в уже упомянутой записке Гувера от 24 ноября, но как о слухах. Между тем, есть все основания полагать, что ФБР знала гораздо больше: во-первых, будущий убийца Освальда одно время являлся информатором бюро, во-вторых, он общался с действующим информатором Бобом Вандерлайсом и даже предложил ему утром 22 ноября сходить на маршрут следования президента, чтобы "посмотреть фейерверки" (хотя никакой пиротехники в полдень, естественно, никто не планировал). Последняя информация стала публичной лишь в 1977 году, однако в ФБР ее знали раньше.

Между тем, уже сам факт, что Руби знал о готовящемся покушении на JFK, доказывает существование заговора – ведь если убийство готовит одиночка, о нем не знает никто. Кроме того, этот факт косвенно дает понять, что убийца Освальда также руководствовался не личными мотивами, а логикой заговорщиков.

И это в 1979 году признала "комиссия по убийствам", записав в отчете: "Стрельба Руби в Освальда не была спонтанным актом, в том, что он делал, есть, по крайней мере, некоторая преднамеренность. Кроме того, комитет считает, что маловероятно, что Руби вошёл в подвал полиции без посторонней помощи. Комитет беспокоят, по-видимому, незапертые двери по маршруту и удаление охранников с территории гаража и с ближайшей лестницы незадолго до стрельбы".

Но всё это прозвучало спустя 16 лет после убийств Кеннеди и Освальда. А вот комиссия Уоррена по горячим следам не стала изучать ни странности, сопровождавшие второе преступление, ни даже "кубинский след" в жизни Руби.

В чем же состояли реальные мотивы его действий? Вывод конспирологов однозначен: очень влиятельные люди хотели, чтобы Освальд не дал показаний. В пользу такой версии говорит еще один необъяснимый факт: Ли допрашивали 22-23 ноября в течение 20 часов, однако протокол этих допросов не велся и их содержание осталось неизвестным. Между тем, во время пресс-конференции Освальд заявил прессе, что его подставили, и можно предположить, что в показаниях он мог дать подробный ответ на вопрос о том, кто это сделал.

24 ноября 1963 года человек, которого объявили убийцей президента, погиб. В связи с фактом его смерти дело прекратили, и именно поэтому расследования дела о гибели JFK не было. Что породило загадку, которая не дает покоя Америке уже 60 лет.

Вице-президент Джонсон принимает присягу в самолете, летящем из Далласа. Рядом – Джеки Кеннеди в пальто, забрызганном кровью JFK

Убийца без приговора

"Комиссия Уоррена была создана в то время, чтобы кормить американскую общественность чушью".

Член специального комитета Сената США по разведке Ричард Швейкер, 1978 г.

Сразу после закрытия дела по убийству Кеннеди встал вопрос, которым 24 ноября задался директор ФБР: как убедить американцев, что Освальд – убийца, и что он – единственный убийца. В поиске ответа на этот вопрос новый лидер Америки Линдон Джонсон подписал указ о создании Президентской комиссии по расследованию убийства президента Кеннеди, вошедшей в историю как "комиссия Уоррена".

Интересно, что идею о создании такой комиссии подал не кто иной как Гувер, и, хотя его публичные мотивы выглядели вполне благородно, сейчас уже считается аксиомой тот факт, что президентская комиссия создавалась с одной целью – провести расследование под контролем Джонсона и спецслужб. Потому что, если идти стандартным путем, то следствие оказалось бы в руках генерального прокурора Роберта Кеннеди с его личной заинтересованностью в получении реальных результатов и его штатом профессиональных следователей.

Теперь же расследование оказалось в руках политиков. Правда, глава комиссии Эрл Уоррен выглядел совсем не случайной кандидатурой: председатель Верховного суда, назначенный еще в 1953-м Эйзенхауэром и остававшийся на посту 16 лет, имел немалый авторитет. Однако и его жизнь – это карьера политика, который в 1948 и 1952 годах пытался стать кандидатом в президенты от Республиканской партии и получил свою должность в качестве компенсации.

Перед началом работы комиссии политик Джонсон объяснил политику Уоррену, что расследование не должно выйти на "советский" или "кубинский" след, потому что это может привести к войне; фактически же этой политической целесообразностью прикрывалось требование вообще не заниматься биографией Освальда, в которой "прокастровская" деятельность являлась лишь элементом его "антикастровской" работы. Председатель Верховного суда понял всё правильно – и за время президентства Джонсона ни разу не возник вопрос о том, что его, республиканца, может заменить представитель правящей Демократической партии.

В целом комиссия состояла из семи известных политиков и чиновников, которые имели либо серьезный закулисный вес (как будущий 38-й президент США, республиканец Джеральд Форд), либо хорошую репутацию (как сенатор-демократ Ричард Расселл), либо большой авторитет (как бывший глава Международного банка реконструкции и развития – нынешнего Всемирного банка – Джон Маклой). Однако одно назначение Джонсона и сегодня поражает всех: президент включил в состав тех, кому поручалось вести расследование убийства JFK, уволенного Кеннеди директора ЦРУ Аллена Даллеса.

И тут нужно упомянуть о том, как работала комиссия Уоррена: она не вела следствие (сбор доказательств президент передал в руки ФБР), а лишь заслушивала свидетелей, имена которых либо уже всплыли, либо возникли по ходу расследования. При этом шесть из семи членов занимались делом Кеннеди, так сказать, по совместительству, поскольку имели основное место работы и по этой причине нередко пропускали заседания комиссии. Лишь один человек отдавался работе в комиссии полностью – находившийся в отставке Даллес: по подсчетам журналистов, он задал 31% всех вопросов свидетелям. Такое активное участие одновременно позволяло держать в ЦРУ в курсе всех возможных обращений и направлять расследование в нужном направлении.

От прокуратуры США с комиссией поддерживал контакты замгенпрокурора Николас Катценбах, после Перл-Харбора ушедший со студенческой скамьи в армию, ставший летчиком и попавший в плен, после войны – адвокат и член Демократической партии. 25 ноября 1963 года, когда еще допускалось, что его ведомство может заняться следствием, он заявил (понятно, не публично): "Народ должен быть удовлетворен тем, что убийца – именно Освальд, что у него нет сообщников, которые остались на свободе, и что существующих улик хватит на то, что он будет осужден. Спекуляции вокруг мотивов поступка Освальда должны быть пресечены. К сожалению, факты об Освальде слишком очевидны – марксист, Куба, русская жена и т. д. Нам необходимо что-то, что воспрепятствовало бы публичным спекуляциям или "неправильным слушаниям" в Конгрессе".

Президент оценил и позицию Катценбаха, и его участие в работе комиссии Уоррена: в сентябре 1964-го тот стал и. о. генпрокурора вместо ушедшего Роберта Кеннеди, а в феврале официально занял эту должность; наконец, в 1966-м он публично перебрался в команду Джонсона, став замгоссекретаря, которому поручили самое важное и скользкое направление в Госдепе – Вьетнам (еще одно грязное пятно в американской истории, но не настолько таинственное).

То, как работала комиссия, охарактеризовал уже после первого заседания ее член Ричард Рассел: "Уоррен и Катценбах всё знают о ФБР и явно хотят сделать Освальда единственным виновником". Так и произошло: 24 сентября 1964 года Уоррен представил президенту Джонсону итоговый доклад, состоящий из 888 страниц, доказывающих, что Ли убил Кеннеди и сделал это в одиночку.

Уоррен вручает отчет президенту Джонсону. За спиной Уоррена – будущий президент Форд, за спиной Джонсона – Даллес

Для подготовки общественного мнения Белый дом привлек два телеканала (NBC и CBS) и одну газету – поддерживающую демократов The New York Times: им предоставили отчет Уоррена за два дня до официальной публикации, назначенной на 27 сентября, и доступ к свидетелям (включая русскую жену Освальда Марину) в обмен на то, что эти СМИ поддержат официальную версию. NYT вышла со статьей, в которой заявила, что доклад комиссии Уоррена содержит все ответы на вопросы, волновавшие общество.

Спустя два месяца вышли из печати 26 томов документов комиссии, которые почти никого не заинтересовали, а The New York Times даже не упомянула о них. Однако ее конкурент – тоже поддерживающая демократов, но оставшаяся без эксклюзива The Washington Post – ухватилась за эту возможность и обнаружила, что многие выводы отчета Уоррена противоречат документам, "спрятанным" в 26 томах. Позже именно WP дала Америке одно из самых выдающихся расследователей этого дела – Джефферсона Морли.

Насколько убедительным оказался отчет Уоррена? Опрос Gallup показал, что лишь 29% американцев поверили комиссии, 52% – не поверили, остальные – не разобрались, кто прав, кто не прав.

Одиночка Серхан Серхан

"Ни Джеки, ни RFK не поверили официальной теории о том, что Кеннеди был убит одним человеком без всякой причины".

Джефферсон Морли, 2017 год

23 ноября 1964 года все записи комиссии были переданы в Национальный архив. Неопубликованная часть этих записей была запечатана на 75 лет (до 2039 года) в соответствии с общей архивной политикой. Однако в 1966-м Конгресс, несмотря на сопротивление Белого дома, принял закон о свободе информации, который значительно сократил перечень документов, подлежащих длительному засекречиванию.

Значительная часть бумаг комиссии Уоррена теперь подлежала публикации; однако отбор проводился под контролем ФБР и ЦРУ и утверждался Джонсоном, поэтому почти ничего резонансного в огромном рассекреченном архиве не обнаружилось. СМИ радостно отчитались, что абсолютное большинство документов теперь открыто, и часть избирателей на такую открытость купилась: всё тот же Gallup сообщил, что не верят комиссии Уоррена 50%, зато верят уже 36%.

Эти цифры останутся самыми лучшими для официальной версии за все 60 лет со времени убийства Кеннеди. Уже в конце того же 1966-го началась первая серьезная попытка опровергнуть ее: окружной прокурор Нью-Орлеана Джим Гаррисон начал расследование против местного бизнесмена (и сотрудника ЦРУ) Клея Шоу относительно его причастности к заговору с целью убийства Кеннеди (вспомним, что Освальд жил именно в Нью-Орлеане). Локальное дело переросло в глобальную попытку доказать сам заговор, для чего Гаррисон даже смог на заседание суда, состоявшегося в 1969-м, заполучить Запрудера с его фильмом, и присяжные стали первыми, кто увидел его, помимо комиссии Уоррена и людей ФБР.

В качестве эксперта прокурор привлек специалиста по информационным технологиям Ричарда Спрага, который проанализировал "фильм Запрудера" и сравнил с другими фото- и видеоматериалами. Вывод Спрага: имеются признаки не трех, а шести выстрелов, причем ни один из них не делался с "позиции Освальда".

Всё это выглядело сенсационно, но не имело отношения к доказательствам против Шоу, которого присяжные оправдали. Больше того, ведущие СМИ игнорировали процесс, а после него набросились на Гаррисона с нападками, – так что, по идее, его расследование не могло иметь значительного влияния на общественное мнение.

Зато на него наверняка весьма повлиял другой факт, произошедший в тот же период, – убийство кандидата в президенты Роберта Кеннеди, который не раз заявлял, что хочет вернуть политику брата (то есть уйти из Вьетнама). Убийцу RFK Серхана Серхана тоже объявили палестинским террористом-одиночкой (хотя существует версия о двух стрелках), приговорили к смертной казни, потом помиловали (кстати, он всё еще жив), – в общем, произошло достаточно, чтобы восстановить в памяти странную историю с убийством JFK. Однако после 1966 года репрезентативные опросы по этой теме не проводились почти десять лет, так что уже невозможно узнать, сколько же американцев изменили свое мнение после убийства второго Кеннеди.

Раненый Роберт Кеннеди в коридоре отеля "Амбассадор". Лос-Анджелес, 5 июня 1968 года

Бестселлер против триллера

"Сегодня мне стыдно, что я американец".

Главный герой фильма "JFK" (1991) в день убийства президента Кеннеди.

Поскольку "фильм Запрудера" уже упоминался не раз и будет упомянут еще, нужно объяснить, почему его в течение долгого времени не видела почти вся Америка. 22 ноября 1963-го автор съемки сразу передал ее ФБР, которая заказала три копии; оригинал и одну копию отдали владельцу, одну позже передали комиссии Уоррена (которая использовала только черно-белые фотокадры с цветной кинопленки!) и одну оставили в бюро.

Утром 23 ноября 1963 года Запрудер продал оригинал своего "фильма": предложение делали телеканал CBS и журнал Life, выиграл последний, предложив 150 тысяч долларов (нынешние полтора миллиона). И это ключевой момент: журнал в силу своего формата не мог использовать покупку в видеоформате. Life сделал подробную раскадровку и опубликовал ее – кроме ключевого момента, когда последняя пуля разносит голову президента (такое условие поставил Запрудер); да и сам формат фото терял динамику, в которой только и видно, как пуля отбрасывает президента назад и вправо. Поэтому никаких сенсаций журнальная публикация не дала.

Прошло 11 лет, в течение которых "фильм Запрудера" несколько раз всплывал, но не доходил до широких масс. Однако в начале 1975 года техник одной из нью-йоркских кинокомпаний Роберт Гроден наткнулся в ее архивах на копию записи и рассказал об этом знакомым (по другой версии, Гроден в 1969 году работал по заказу Life над улучшением качества пленки и сделал несанкционированную копию; сам факт работы имел место, но непонятно, почему Бобби молчал шесть лет). О записи узнал популярный ведущий программы Good Night America на телеканале АВС; он прекрасно понимал, что демонстрация "фильма Запрудера" нарушает закон, тем не менее позвал в студию Гродена и известного писателя Дика Грегори. 26-секундную запись увидела с комментариями увидела вся Америка – и увиденное потрясло ее. Проведенный в 1976-м опрос Gallup показал, что в официальную версию верят лишь 11%, не верят – 81%.

Америка тогда вообще переживала глобальный кризис: после Уотергейтского скандала и отставки (не импичмента, хотя и под его угрозой) президента Ричарда Никсона Конгресс создал специальный комитет Сената по изучению правительственных операций в отношении разведывательной деятельности, более известный как "комитет Чёрча", занявшийся грязным бельем ЦРУ и ФБР. После демонстрации "фильма Запрудера" на АВС в составе этого комитета образовали многократно упомянутую выше "комиссию по убийствам" во главе с сенатором Гэри Хартом (в 1984 и 1988 годах попытается стать кандидатом в президенты от демократов, но оба раза проиграет праймериз), которая и опубликовала в 1979 году вывод о том, что убийц было двое.

Однако официальную версию, поддерживаемую Белым домом, это не изменило. И во время опроса 1983 года число "не верящих" несколько снизилось – до 74%, но "верящих" по-прежнему оставалось лишь 11%.

В 1988-м экс-прокурор Гаррисон опубликовал автобиографическую книгу, а 20 декабря 1991 года состоялась премьера снятого по этой книге фильма обладателя трех "Оскаров" Оливера Стоуна "JFK", известного у нас как "Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе". Главным героем которого, собственно, и стал бывший прокурор, сыгранный Кевином Костнером.

Стоун занимался фильмом основательно, проработав все основные версии убийства президента и заплатив 85 тысяч долларов наследникам Запрудера за использование его записи. После выхода фильма цифры "не верящих" увеличились до 77, "верящих" – снизились до 10; пресса раскололась – The New York Times и The Washington Post громили картину, в то время как журнал Time и ряд менее известных изданий ее захваливали.

Однако главный результат фильма – создание Конгрессом комиссии по рассмотрению записей об убийствах, работа которой завершилась принятием закона о сборе записей об убийствах президента Джона Ф. Кеннеди, известного как "закон о Джоне Кеннеди", предписывавший опубликовать все документы по делу об убийстве не позднее чем через 25 лет. Президент Джордж Буш (тогда еще никто не делал приписку "старший") подписал его 26 октября 1992 года – отсюда и взялась дата публикаций первой партии архивов по указанию Дональда Трампа.

Подобная "открытость" (ждать еще четверть века!) привела к тому, что общество окончательно разуверилось в том, что ему говорят правду. Хотя в последующие годы сенсации не появлялись, опрос Gullap 2000 года дал цифры 81:13 в пользу "неверующих". И в 2009-м в опросе CBS News их всё еще оставалось 76%.

Но желание властей (особенно демократов) стереть грязное пятно в истории никуда не делось. Пример Стоуна (который, кстати, в наказание за "JFK" после 1992 года не получил ни одной американской награды – "Оскара" или "Золотого глобуса" – и во многом из-за этого стал диссидентом) показал, что лучше всего на избирателей воздействует масскульт с громким именем. Исправлять ситуацию был призван автор целой серии бестселлеров Стивен Кинг.

Легендарный писатель в первый раз потренировался в "политической фантастике" еще в 2009-м: его книга "Под куполом" имела откровенную "антиреспубликанскую" направленность. Спустя два года Кинг опубликовал новый хит, имевший другую цель, – обелить демократов и историю Штатов в целом.

8 ноября 2011 года вышел в свет научно-фантастический роман "11/22/63". Автор использовал все события, которые фигурируют в конспирологических версиях, не стал скрывать связи Освальда с ФБР, но при этом свёл всё к главной мысли: убийство JFK – действия одиночки. В этом убеждается главный герой – учитель Джейк Эппинг, который несколько раз возвращается в прошлое, чтобы предотвратить теракт (кстати, основная идея книги – плагиат одного из эпизодов сериала "Доктор Кто", выпущенного в 1996 году).

На констатации версии о киллере-одиночке Кинг не останавливается. Однажды его герою удается остановить Освальда, после чего Эппинг возвращается в настоящее время и узнает, что Америка переживает времена постъядерного апокалипсиса: в альтернативной реальности выживший Кеннеди почему-то не вывел войска из Вьетнама, а сменивший его расист-демократ Джордж Уоллес (при Кеннеди – губернатор Алабамы) устроил ядерную бомбардировку Ханоя, с которой всё и началось. Ужаснувшись, главный герой возвращается в прошлое и возвращает изначальную ситуацию; так Кинг подводит ко второму выводу: убийство Кеннеди – благо для Америки.

В 2013 году Gallup провел опрос к 50-летию событий в Далласе, и цифры показали существенное изменение общественного мнения: не верили в официальную версию 61%, верили – 30%.

В 2016-м бестселлер "11/22/63" попытались использовать еще раз, выпустив по нему сериал – аккурат к старту президентской кампании, в которой Хиллари Клинтон противостояла Дональду Трампу, чей политический советник Роджер Стоун ранее раскручивал тему заговора против JFK во главе с вице-президентом Джонсоном.

Но, несмотря на положительные отзывы критиков, экранизация имела слабые рейтинги и ни на что не повлияла: как уже сказано, в 2017-м цифры "верящих" и "не верящих" оказались почти на уровне четырехлетней давности – 33 и 61. И произошедшие в последние годы отсрочки с окончательной публикацией всех документов не способствуют восстановлению доверия: ведь если борющиеся друг с другом Трамп и Байден вместе скрывают нечто, то дело тут явно нечисто. И заверениям бывшего президента, что уж в 2025-м он в случае победы точно всё опубликует, мало кто верит.

Один процент

"ЦРУ сейчас пытается хлопнуть дверью, и Байден согласился с этим".

Джефферсон Морли, 2023 г.

Засекреченных бумаг осталось менее 1% от общего количества "документов Кеннеди". ЦРУ и ФБР объясняют, что в оставшихся документах нет ничего, кроме упоминания еще живущих людей, которым публикация может навредить.

Редактор блога JFK Facts Морли это опровергает: "Люди говорят, что в этих файлах нет ничего существенного? Бинго! Вот парень, который читал письма Освальда, подробности, о которых они до сих пор не рассказали. Не обязательно быть сторонником теории заговора, чтобы думать, что это подозрительно".

Речь идет о сотруднике ЦРУ Рубене Эфроне, который в 1959-62 годах перлюстрировал переписку Ли. Сам Эфрон умер 22 ноября 1993 года – в 30-ю годовщину убийства Кеннеди; его жена тоже умерла, детей они не завели, попытки связаться с другими членами семьи не увенчались успехом. То есть не имелось ни одной причины не публиковать связанные с Эфроном документы по названным спецслужбами причинам, и тем не менее они пролежали в архивах более полувека.

"Если они скрывали имя этого парня в течение 61 года и до сих пор скрывают другие вещи, я бы сказал, что они всё ещё скрывают источники и методы работы вокруг Освальда", – считает Морли.

По его словам, среди наиболее важных неопубликованных файлов Джона Кеннеди также есть записи интервью, которые историк Уильям Манчестер провел с женой покойного президента Жаклин (Джеки) Кеннеди и его братом Робертом Ф. Кеннеди в 1964 и 1965 годах. В 1964-м семья Кеннеди фактически заказала Манчестеру книгу о трагической гибели JFK и активно с ним сотрудничала. Бестселлер "Смерть президента" вышел в свет в 1967-м (спустя два года его опубликовали в СССР под названием "Убийство президента Кеннеди") и отстаивал официальную версию об убийце-одиночке. Почему? Бобби собирался идти в президенты в 1968-м, и какая-либо иная версия била бы не только по Джонсону, но и по любому кандидату-демократу.

Однако, издав книгу, Манчестер собрал все неопубликованные материалы и сдал в Нацархив с распоряжением опубликовать тогда, когда уйдут из жизни все фигуранты каждого из файлов. Бобби Кеннеди убили уже через год, Джеки умерла в 1994-м, сам писатель – в 2004-м, и ни одной причины скрывать записи больше нет, однако это интервью до сих пор засекречено. "Они сказали в частном порядке, что Джон Кеннеди был убит своими внутренними врагами. Вот что записано на этих пленках, потому они такие чувствительные", – утверждает Морли.

Объявление, сделанное Байденом летом 2023-го, гласило, что 4684 документа останутся засекреченными. Эта секретность, согласно меморандуму Белого дома от 30 июня, "необходима для защиты от идентифицируемого ущерба военной обороне, разведывательным операциям, правоохранительным органам и ведению международных отношений, которые имеют настолько серьезный характер, что перевешивают общественный интерес к раскрытию информации". При этом последний вердикт нынешнего президента не ставит никаких временных рамок для публикации оставшихся "файлов JFK", что, по сути, является нарушением "закона о Кеннеди" 1992 года.

И если Трамп, выбирая между своим советником Роджером Стоуном и работавшими против него спецслужбами, выбрал сторону последних, если Байден идет на нарушение закона, то трудно поверить, что в оставшихся документах нет ничего существенного.