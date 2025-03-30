В Украине идет серьезная подготовка к баллотированию президента Владимира Зеленского на второй срок.

Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине.

По данным издания, Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после прекращения огня.

Предположительно, первое подтверждение может появиться 5 мая - крайних срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. В The Economist уверены, что его отмена откроет путь к выборам.

Со слов источников, выборы планируются провести в начале июля. Таким образом Зеленский может попытаться застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьёзных оппонентов.

О том, что летом в Украине могут состояться выборы ранее писала и "Страна".

Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о том, что в Украине пройдут выборы, и нынешний президент Владимир Зеленский на них согласился.

Ранее сам Зеленский говорил, что выборы состоятся только после завершения войны, а не при объявлении перемирия.