В Украине идет серьезная подготовка к баллотированию Зеленского на второй срок - The Economist
В Украине идет серьезная подготовка к баллотированию президента Владимира Зеленского на второй срок.
Об этом сообщает журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Украине.
По данным издания, Зеленский на прошлой неделе поручил команде готовить выборы после прекращения огня.
Предположительно, первое подтверждение может появиться 5 мая - крайних срок голосования парламента по продлению военного положения, которое завершается 9 мая. В The Economist уверены, что его отмена откроет путь к выборам.
Со слов источников, выборы планируются провести в начале июля. Таким образом Зеленский может попытаться застать соперников врасплох, проведя быструю кампанию, надеясь, что сжатые сроки позволят ему баллотироваться без серьёзных оппонентов.
О том, что летом в Украине могут состояться выборы ранее писала и "Страна".
Напомним, спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о том, что в Украине пройдут выборы, и нынешний президент Владимир Зеленский на них согласился.
Ранее сам Зеленский говорил, что выборы состоятся только после завершения войны, а не при объявлении перемирия.