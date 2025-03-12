Владимир Зеленский заявил, что выборы в Украине проведут после окончания войны и отмены военного положения. По его словам, после начала перемирия должен быть разработан пошаговый план завершения войны с гарантиями безопасности. Он будет включать окончание войны, отмену военного положения и выборы.

Об этом президент Украины сказал во время общения с журналистами.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана поэтапное исполнение, которое приведет к исполнению окончания войны. После окончания войны будет снято военное положение и затем выборы будут проходить в соответствии с украинским законодательством. Никто ничего специально откладывать не будет. Нам нужно сосредоточиться на первых шагах, чтобы была тишина", - заверил президент.

Также он затронул тему вчерашних переговоров в Джидде. По его словам, Украина согласилась на перемирие, чтобы показать президенту США Дональду Трампу, что она поддерживает окончание войны. Вчера была первая большая конструктивная беседа между делегациями, добавил он.

"Есть положительный результат по восстановлению помощи от США. Я подчеркивал неоднократно, никто из нас не верит россиянам, мы это проходили, но мы играть с нарративами, что мы не хотим окончания войны, не будем. Я настроен очень серьезно, и для меня важно закончить войну, я хочу, чтобы президент США это видел, чтобы Европа, все были в союзе, чтобы принудить РФ к окончанию войны. Поэтому моя реакция была – мы готовы к формату тишины на 30 дней в том формате, который нам предложила американская сторона", - заявил Зеленский.

Он сказал, что на переговорах вопрос санкций в отношении РФ в случае нарушения перемирия обсуждался, но "говорить об этом пока рано".

"Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, то я думаю, будут соответствующие решения, а если они не готовы - мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует именно то, о чем она говорила", - сказал президент.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию в Курской области, где стремительно продвигается армия РФ.

"Наши войска на Курщине продолжат выполнять задачи, Россия оказывает давление. Наше командование делает все необходимое, максимально сохраняя жизнь воинов", - сказал президент.

Еще он упомянул сегодняшний удар по своему родному городу Кривому Рогу. Как сказал Зеленский, там уже не осталось отелей после ракетных ударов РФ.

Президент также сообщил, что пока не получал приглашения от Трампа снова приехать в Вашингтон.

"Я думаю, что любая наша встреча с президентом Америки должна оканчиваться положительным результатом для обеих сторон. Именно так мы должны подходить к любым нашим встречам. Сегодня реакция наших обществ - она жизненная. Хочу, чтобы любая наша встреча с президентом США была положительной, для этого надо всем готовиться", - заявил Зеленский.