Погибла женщина в троллейбусе, поврежден отель. Армия РФ дважды ударила по Кривому Рогу
Армия РФ утром нанесла двойной удар по Кривому Рогу. Причем вторая атака была совершена во время ликвидации последствий первого удара.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, РФ ударила по инфраструктурному объекту, в результате чего произошел пожар. Кроме того, в результате атаки несовместимые с жизнью ранения получила 47-летняя женщина, которая ехала в троллейбусе.
Количество раненых в Кривом Роге на момент публикации новости достигло девяти. Семерых пострадавших госпитализировали, среди них две женщины и пятеро мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.
СМИ пишут, что российская армия выпустила по Кривому Рогу две баллистические ракеты типа "Искандер-М", однако официального подтверждения этой информации пока не было.
По данным прессы, вследствие атаки повреждены инфраструктура, предприятия, жилые дома, административное здание, медучреждение, детский сад, школа, магазины, гостиница "Дружба", гаражи и автомобили.
Ранее мы публиковали кадры, как под ракетный удар РФ попал исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО.
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