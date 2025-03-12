Армия РФ утром нанесла двойной удар по Кривому Рогу. Причем вторая атака была совершена во время ликвидации последствий первого удара.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По словам председателя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, РФ ударила по инфраструктурному объекту, в результате чего произошел пожар. Кроме того, в результате атаки несовместимые с жизнью ранения получила 47-летняя женщина, которая ехала в троллейбусе.

Количество раненых в Кривом Роге на момент публикации новости достигло девяти. Семерых пострадавших госпитализировали, среди них две женщины и пятеро мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.

СМИ пишут, что российская армия выпустила по Кривому Рогу две баллистические ракеты типа "Искандер-М", однако официального подтверждения этой информации пока не было.

По данным прессы, вследствие атаки повреждены инфраструктура, предприятия, жилые дома, административное здание, медучреждение, детский сад, школа, магазины, гостиница "Дружба", гаражи и автомобили.

Ранее мы публиковали кадры, как под ракетный удар РФ попал исторический центр Одессы, охраняемый ЮНЕСКО.

А 8 марта три человека погибли в результате удара "Шахеда" по мясокомбинату в городе Богодухов Харьковской области.