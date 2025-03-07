Сегодня ночью и утром под массированным ракетно-дроновым обстрелом РФ была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.

Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Ситуация в энергосистеме может меняться, отметил он.

"россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", - написал министр.

В Тернополе заявили об отключениях газа из-за попадания в промышленный объект.

Также были сообщения о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области.

В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом, сообщает ОВА. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок.

Повреждены частные дома и газопровод.

Также был прилёт по объекту инфраструктуры в Харькове, сообщает мэр города Игорь Терехов.

Россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району. Повреждены инфраструктурный объект, 9 многоэтажных жилых домов и 36 домов частного сектора. Произошло возгорание автомобилей и гаражей.

Пострадали пять человек.

Взрывы ночью раздавались в Ивано-Франковской области, атакованы объекты инфраструктуры.

По данным ОВА, жертв и разрушений нет.

Война в Украине идет 1108-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 марта 2025 года в обновляемом онлайне.