Россияне нанесли удар по украинской энергетике и газовому сектору. Подробности
Сегодня ночью и утром под массированным ракетно-дроновым обстрелом РФ была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах Украины.
Об этом сообщает министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Там, где возможно, спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий. Ситуация в энергосистеме может меняться, отметил он.
"россия пытается причинить боль именно обычным украинцам, обстреливая энергетику и газовые производственные мощности, не оставляя своей цели оставить нас без света и тепла, нанести наибольший вред рядовым гражданам", - написал министр.
В Тернополе заявили об отключениях газа из-за попадания в промышленный объект.
Также были сообщения о прилётах по газовой инфраструктуре в Полтавской области.
В Миргородском районе обломки вражеской цели упали на частный жилой дом, сообщает ОВА. К сожалению, 2 человека травмированы, среди них ребенок.
Повреждены частные дома и газопровод.
Также был прилёт по объекту инфраструктуры в Харькове, сообщает мэр города Игорь Терехов.
Россияне нанесли ракетный удар по Киевскому району. Повреждены инфраструктурный объект, 9 многоэтажных жилых домов и 36 домов частного сектора. Произошло возгорание автомобилей и гаражей.
Пострадали пять человек.
Взрывы ночью раздавались в Ивано-Франковской области, атакованы объекты инфраструктуры.
По данным ОВА, жертв и разрушений нет.
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