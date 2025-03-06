В отель в Кривом Роге "буквально перед" российским ракетным ударом заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США и Британии.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Всю ночь продолжалась спасательная операция в Кривом Роге на месте российского ракетного удара. Баллистика по обычной гостинице. Буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии. Они выжили, потому что успели спуститься из номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Ранее в ОВА сообщили, что количество погибших увеличилось до четырех человек. 32 пострадавших, среди них 13-летняя девочка и парень 17 лет.

"На амбулаторном лечении два человека. Остальные – госпитализированы. Пациенты "тяжелые" и средней тяжести", - написал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, ночью в Сумах атакой "Шахедов" был уничтожен терминал Новой почты. Погиб сотрудник компании-подрядчика.

Война в Украине идет 1107-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 6 марта 2025 года в обновляемом онлайне.