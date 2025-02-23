Вчера вечером российская армия атаковала Кривой Рог. Погиб один человек, пострадали пять. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Российская армия атаковала Кривой Рог. Предварительно повреждена гражданская инфраструктура", - написал он.

Ранения получили четыре женщины и мужчина. В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии.

Повреждены жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие, АЗС, несколько легковых автомобилей.

Война в Украине идет 1096-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 23 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщал, что россияне продвинулись в селе Улаклы и к селу Бурлацкое к северо-западу от Великой Новоселки. Министр финансов США заявил, что сделкой по ископаемым Штаты хотят предотвратить коррупцию при восстановлении Украины. По данным Верховной Рады, со следующей недели эксперты начнут работу над договором.

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