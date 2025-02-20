Сегодня ночью россияне ударили управляемой авиабомбой по жилому десятиэтажному дому. Разрушены пятнадцать квартир – с 1 по 10 этаж одного из подъездов. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В 80 домах – выбило стекла.

"В настоящее время известно о 6 пострадавших, двое из которых работники ГСЧС спасли с 8 и 9 этажей разрушенного здания", - написал Прокудин.

В больнице находятся двойняшки – мальчик и девочка, которым по 14 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Также госпитализировали 47-летнего мужчину. Он получил обломочное ранение и перелом кости ноги.

Под завалами могут быть еще люди. В настоящее время идет разбор завалов и поиск пострадавших.

Накануне российские беспилотники атаковали Киев.

Война в Украине идет 1093-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

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