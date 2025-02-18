В ночь на 18 февраля столица Украины подверглась очередной атаке российских беспилотников.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и подтверждают городские власти.

В частности, после нескольких взрывов загорелся автомобиль на одной из улиц Борщаговки.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что уничтоженная припаркованная машина – последствие падения обломков сбитого "Шахеда".

"В Святошинском районе рухнули обломки вражеского БПЛА. Предварительно есть возгорание на территории промышленного предприятия. Также горят автомобили во дворе жилого дома рядом", – написал Кличко в своем телеграм-канале.

Кроме того, Кличко сообщил о работе ПВО на севере столицы.

Столичные телеграм-каналы также опубликовали момент падения сбитого дрона-камикадзе в черте городской застройки с последующим сильным взрывом при падении.

Напомним, в конце прошлого месяца "Шахед" ударил в фасад многоэтажного дома в Сумах, тогда погибли несколько человек.

Война в Украине идет 1091-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным карты Deep State, армия РФ окончательно перерезала основную трассу в Андреевском мешке, а также существенно продвинулась в его восточной части. Украинские военные сообщили, что россияне захватили карман восточнее деревни Улаклы под Курахово. Кроме того, войска РФ расширили плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области в районе Новомлынска.

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