Сегодня ночью в результате ночной атаки РФ "Шахед" попал в жилую многоэтажку в городе Сумы. Четыре человека погибли и 9 получили травмы разной степени тяжести, из них – один ребенок.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

"По состоянию на 8.00 в результате попадания вражеского "Шахеда" в многоэтажный жилой дом в Сумах 4 человека погибли и 9 получили травмы разной степени тяжести, из них - 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Госпитализированы 5 пострадавших, в том числе и ребенок, трое – в тяжелом состоянии.

Разрушены 5 квартир на четырех этажах, 12 балконов. Повреждено остекление более 80 окон и балконов.

Повреждения получили более 20 автомобилей.

Аварийно-спасательные и поисковые работы продолжаются.