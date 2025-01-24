Сегодня ночью Киевскую область атаковали "Шахеды". Три человека погибли. Об этом сообщает ГСЧС.

В Фастовском районе в результате попадания обломков БПЛА в 10-этажный жилой дом. Произошел пожар и разрушение на 6-7 этажах. Эвакуировано 150 жителей. Погиб мужчина 1988 г.р.

По данным СМИ, пострадала многоэтажка в Глевахе.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги: муж 1966 г.р., и его жена 1965 г.р.

Повреждения получили 8 частных домов, 3 автомобиля, магазин, хозяйственная постройка и забор, отметили в полиции.

Напомним, вчера ночью россияне ударили баллистикой и "Шахедами" по Запорожью. Погиб человек, ранены 24 человека, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия вражеской атаки на энергообъект.

Война в Украине идет 1066-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 24 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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