Сегодня ночью россияне ударили баллистикой и "Шахедами" по Запорожью. Погиб человек, 24 пострадали, среди них младенец.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

На протяжении ночи враг дважды атаковал областной центр. "Шахедами" уничтожил один из энергетических объектов. Под утро россияне ударили еще раз – уже баллистикой.

Ранены 24 человека, среди них двухмесячный мальчик. Пострадали спасатели и энергетики, ликвидировавшие последствия вражеской атаки на энергообъект.

В настоящее время без света остаются более 20 тысяч абонентов, еще 17 тысяч - без теплоснабжения.

ОВА публикует кадры последствий прилётов.

Ещё видео из Запорожья после ракетного удара.

Напомним, 18 января российские войска ударили ракетами по центру Запорожья. Повреждены жилые дома и промышленный объект

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