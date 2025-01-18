Сегодня утром россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Десять человек получили ранения, два человека считаются пропавшими без вести. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также повреждены жилые дома и частный транспорт.

Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция Украины.

"В 06:00 оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов областного центра", - говорится в сообщении в полиции.

Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.

"На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства", - добавили в полиции.

Напомним, сегодня утром россияне также совершили массированный обстрел Киева. В результате погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

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