Россияне ударили по центру Запорожья. Повреждены жилые дома и промышленный объект
Сегодня утром россияне ударили ракетами по центру Запорожья. Десять человек получили ранения, два человека считаются пропавшими без вести. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Также повреждены жилые дома и частный транспорт.
Об этом сообщают глава Запорожской ОВА Иван Федоров и Нацполиция Украины.
"В 06:00 оккупанты нанесли два ракетных удара по одному из районов областного центра", - говорится в сообщении в полиции.
Двум пострадавшим медики оказали помощь на месте ракетного удара. 8 человек госпитализированы – им от 28 до 69 лет. 48-летняя женщина в тяжелом состоянии.
"На территории промышленного объекта возникли пожары, повреждены жилые дома и транспортные средства", - добавили в полиции.
Напомним, сегодня утром россияне также совершили массированный обстрел Киева. В результате погибли четыре человека, еще трое получили ранения.
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