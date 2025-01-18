Сегодня утром россияне совершили массированный обстрел столицы. В результате погибли четыре человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС и КГВА.

"К сожалению, уже четверо погибших в Шевченковском районе, трое пострадавших", - написал главы КГВА Тимур Ткаченко.

В Шевченковском районе ликвидировано возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Также есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра и магазина.

В результате атаки была сильно повреждена станция метро "Лукьяновская". Былы повреждены вход на станцию, выбиты окна и находящийся рядом с ней "Макдональдса". Станция закрыта на вход и выход.

А после прорыва труб вследствие обстрела по улицам несётся поток воды. В нем тонут автомобили.

Ещё кадры разрушений на метро "Лукьяновская" и "Макдональдсе" в Киеве после обстрела.

Также в Голосеевском и Деснянском районах зафиксировано падение обломков, предварительно без возгорания.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что Россия запустила по Украине четыре "Искандера" (либо его северокорейского аналога KN).

Два из них были сбиты. На Шевченковский район Киева упали обломки сбитых ракет, сообщили ВС.

Так выглядит сейчас район столичного метро "Лукьяновская" после обстрела.

Напомним, вчера днем россияне ударили по Кривому Рогу. Погибли пять человек. Сильно повреждены жилая застройка и гражданский объект.

Война в Украине идет 1060-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 18 января 2025 года в обновляемом онлайне.

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