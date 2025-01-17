Около 12:15 в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы. В результате сильно повреждены жилая застройка и гражданский объект, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщают в телеграм-каналах ГСЧС и руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Город был атакован ракетами.

По информации на момент написания новости вследствие атаки погибли четыре человека: три женщины и мужчина. Ранены шесть человек, в том числе тяжело - 22-летняя женщина и мужчины 34 и 56 лет.

В городе повреждены две пятиэтажки. В одной из них возник пожар. Кроме того, изуродовано и не эксплуатировавшееся здание. Судя по видеокадрам, это колледж Национального авиационного университета.

Один из жителей Кривого Рога по имени Игорь рассказал, что во время оккупации Херсона похоронил свою жену, а сегодня ракета убила его вторую спутницу жизни.

У него остались трое детей, которые тяжело переживают случившееся. При этом у старшего сына сегодня день рождения, семья ездила на рынок за покупками, когда произошла атака на город.

В конце декабря в результате ракетной атаки на Кривой Рог сильные разрушения получил жилой дом, были ранены жители.

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