Сегодня утром во время массированной атаки РФ силы ПВО сбили 30 ракет из 43 и 47 "Шахедов" из 74. Еще 27 дронов "не достигли своих целей(локационно потеряны)".

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

"Далеко не все ракеты, не попавшие в статистику сбитых, достигли целей. Противник атаковал объекты украинской энергетики, в частности, газовую инфраструктуру на Харьковщине, Львовщине и Ивано-Франковской области. К сожалению, в результате российской атаки есть поражение объектов", - говорится в сообщении.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В то же время в минобороны РФ заявили, что били "по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры", а также и то, что "все объекты были поражены".

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря работе ПВО работа энергосистемы сохранена.

Напомним, во Львовской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

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