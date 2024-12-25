Сегодня начиная примерно с 6:00 Украина подверглась массированному ракетному удару.

По данным Владимира Зеленского, армия РФ выпустила более 70 ракет разных типов, причем более 50 были сбиты. В атаке участвовало и более сотни дронов.

Вскоре после публикации этого поста президентом Украины началась вторая волна атаки - уже меньше по масштабам. Пока данных о количестве запущенных новой волной дронов и ракет нет.

Взрывы сегодня утром прозвучали в Харькове, Днепре, Кривом Роге, Кременчуге, Винницкой и Ивано-Франковской областях.

Основной удар россияне нанесли по объектам энергетики. Уже подтверждено, что пострадали тепловые электростанции ДТЭК. Куда конкретно были прилеты, не сообщается. При этом ВСУ заявляли об атаке ракет на Зеленодольск, где расположена Криворожская ТЭС, на Светловодск (там расположена Кременчугская ГЭС) и на Бурштын с одноименной электростанцией.

В перечисленных городах и регионах введены графики отключений света, также графики ввели в Киеве и области и в Черниговской, Черкасской и Запорожской областях, по поводу которых ничего не упоминалось о прилетах.

Компания "Укрэнерго" заявила, что отключения продолжатся в течение всего дня.

В некоторых населенных пунктах пропал не только свет, но также отопление и вода. Например, тепло и горячая вода исчезли в Харькове, воды нет в Калуше Ивано-Франковской области. В связи с этим стоит отметить, что мониторинговые телеграм-каналы писали об ударах по объектам не только энергетике, но и связанным с газом, водо- и теплоснабжением.

"Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные", - написал украинский военный паблик "Николаевский Ванек".

Напомним, 13 декабря армия РФ тоже наносила удары по объектам украинской энергетики.

Война в Украине идет 1036-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 25 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Армия РФ продвинулась в Курахово и рядом с городом: захвачены сёла Зеленовка и Сухие Ялы, приближающие россиян к стратегически важной трассе со стороны Запорожской области. Также у них наблюдается продвижение под Покровском, на окраине Песчаного и по всему фронту южнее - вплоть до Курахово.

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