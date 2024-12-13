Сегодня утром Россия запустила по Украине 93 ракеты и около 200 беспилотников. По предварительным данным, удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря F-16.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Один из самых масштабных ударов по нашей энергетике. Это такой "мирный" план Путина – уничтожить все. Это так он хочет "переговоров" – терроризируя миллионы людей", - написал он.

ДТЭК сообщает о повреждении своих теплоэлектростанций в ходе ракетной атаки. Пострадавших нет, но серьезно повреждено оборудование.

"По окончании обстрелов энергетики оперативно начали устранение их последствий и возобновление работы оборудования. В этом году это уже 12-я массированная атака на украинскую энергетику и 9-я массированная атака на энергетические предприятия компании", - говорится в сообщении компании.

Ивано-Франковская область подверглась "самой массированной атаке за время полномасштабной войны", сообщает глава ОВА Светлана Онищук.

"Под прицелом – объекты критической инфраструктуры. Есть попадание! По состоянию на данный момент, к счастью, – без пострадавших", - написала она.

В Тернопольской области также "негативные последствия" после атаки, сообщает ОВА.

Во Львовской области были удары по объектам энергетики, сообщает ОВА.

Из-за этого отключений света в регионе будет больше.

Напомним, из-за ракетных ударов "Укрэнерго" увеличивает отключения света на сегодня.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.