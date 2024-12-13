Энергетика Украины находится под массированным ракетным ударом со стороны РФ. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Враг продолжает свой террор. Снова энергетика по всей Украине под массированным ударом. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий для энергосистемы. Как только будет разрешать ситуация с безопасностью, будут уточняться нанесенные повреждения", - написал Галущенко.

Из-за ракетных ударов "Укрэнерго" увеличивает отключения света на сегодня.

Графики отключений будут публиковать власти на местах.

В Тернопольской области у половины жителей отключили свет, сообщает областная военная администрация.

"Из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты – объем применения мер ограничения потребления увеличивается с 1 очереди до 3 одновременно", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет 1024-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 13 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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