Ночью в Тернополе после удара "Шахеда" возник пожар в пятиэтажном доме. Есть погибший и раненые
Ночью в Тернополе во время атаки беспилотников "Шахед" пострадал многоквартирный дом. Погиб человек, есть раненые, около сотни жильцов эвакуировали, в квартирах был пожар.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Также взрывной волной повреждены окна соседних построек, школы и 20 автомобилей.
Кроме того, появились фото и видео последствий удара дрона по пятиэтажному жилому дому.
Война в Украине идет 1013-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 2 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Накануне украинские военные заявили, что российские войска прорвались в населенный пункт Новый Комар, к северу от Великой Новоселки. Официально ВСУ о продвижении россиян здесь не сообщали. Захват Нового Комара откроет дорогу для продвижения россиян далее на запад в направлении Днепропетровской и Запорожской областей, заходя в тыл украинским войскам на южном фронте.
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