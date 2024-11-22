Сегодня ночью россияне атаковали "Шахедами" жилой микрорайон в Сумах. В результате удара два человека погибли, еще 12 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Повреждены многоквартирные жилые дома, частные жилые дома, автомобили.

Видео из Сум после атаки "Шахедов".

Напомним, 17 ноября россияне ударили по многоэтажному дому в Сумах. Погибли 12 человек, среди них - 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Пострадали 84 человека, из них 12 детей. РФ применила баллистические ракеты в кассетном снаряжении.

Война в Украине идет 1003-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 ноября 2024 года в обновляемом в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. РФ применила для удара по Днепру свою новейшую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности. Российские войска продвинулись в "кармане" южнее Курахово и сократили расстояние по флангам.

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