Россияне атаковали Киев. В Голосеевском районе повреждены автомобили, выбиты окна в многоэтажке
Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Без пострадавших.
Об этом сообщает КГВА.
"Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, угрожавших столице", - говорится в сообщении.
В результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.
Накануне в Днепровском районе Киева в результате атаки российских беспилотников повреждено здание детской поликлиники.
Также рядом с поврежденным медицинским учреждением, повреждено остекление окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.
Пострадал один человек, у закрытый перелом левой бедренной кости.
Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.