Сегодня ночью россияне в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Без пострадавших.

Об этом сообщает КГВА.

"Силы Обороны обнаружили и обезвредили около десятка ударных БПЛА, угрожавших столице", - говорится в сообщении.

В результате этой атаки зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе столицы. Повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

Накануне в Днепровском районе Киева в результате атаки российских беспилотников повреждено здание детской поликлиники.

Также рядом с поврежденным медицинским учреждением, повреждено остекление окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.

Пострадал один человек, у закрытый перелом левой бедренной кости.

Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

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