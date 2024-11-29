Сегодня ночью россияне атаковали Украину 132 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силами ПВО были сбиты 88 дрона.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

ПВО работала в Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

В результате российской атаки в нескольких областях Украины повреждена инфраструктура, автомобили, частные и многоквартирные дома, пострадавшим оказывается помощь.

В Одесской области ранены 7 человек, сообщает Нацполиция. В трех населенных пунктах Одесского района повреждены 13 жилых и дачных домов, гаражи и другие дворовые постройки, газопровод, автомобиль.

Напомним, ночью в Днепровском районе Киева в результате атаки российских беспилотников повреждено здание детской поликлиники.

Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.