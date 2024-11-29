Сегодня ночью в Днепровском районе Киева в результате атаки российских беспилотников повреждено здание детской поликлиники.

Об этом сообщает КГВА и ГСЧС.

В результате падения "Шахеда" на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон.

Также в Днепровском районе, рядом с поврежденным медицинским учреждением, повреждено остекление окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.

Пострадал один человек, у закрытый перелом левой бедренной кости.

Напомним, вчера во время массированной атаки РФ падения обломков были зафиксированы в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком.

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