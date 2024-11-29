РФ атаковала Киев "Шахедами". Повреждено здание детской поликлиники
Сегодня ночью в Днепровском районе Киева в результате атаки российских беспилотников повреждено здание детской поликлиники.
Об этом сообщает КГВА и ГСЧС.
В результате падения "Шахеда" на открытую местность возле двухэтажного здания детской поликлиники произошло повреждение наружной обшивки фасада, входной группы здания и окон.
Также в Днепровском районе, рядом с поврежденным медицинским учреждением, повреждено остекление окон и фасадных частей подъездов в трех многоэтажных жилых домах вокруг.
Пострадал один человек, у закрытый перелом левой бедренной кости.
Напомним, вчера во время массированной атаки РФ падения обломков были зафиксированы в двух районах столицы – в Днепровском и Дарницком.
Война в Украине идет 1010-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.