В украинских-телеграм каналах разгоняется информация о якобы намеченном в ночь на 30 ноября ударе системой "Орешник" по Киеву и другим городам.

Источником информации являются российские телеграм-каналы, которые, в свою очередь, ссылаются на источники в Министерстве обороны РФ.

Каналы утверждают, что на этот раз удар будет нанесен "Орешником" с боевой частью. А накануне, 29 ноября, Владимир Путин предупредит украинцев о намеченном ударе.

Никаких подтверждений этой информации нет, в том числе и со стороны неанонимных российских телеграм-каналов.

Сегодня сам Владимир Путин на саммите ОДКБ пригрозил новым ударом баллистической ракетой "Орешник" по Украине. Он сказал, что целью атаки могут стать "центры принятия решения в Киеве", и добавил, что "сегодня в течение дня все возможно".

На днях американский Институт изучения войны спрогнозировал, что Россия в ближайшее время может снова применить новую ракету "Орешник". Такой вывод Институт сделал на основании того, что РФ закрывала часть своего воздушного пространства 23-24 ноября для испытания ракеты, но не уточнил, какой тип ракеты испытывают российские силы.