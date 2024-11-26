В Украине заявляют, что у выпущенного по Днепру "Орешника" боеголовка была без взрывчатки
У новой российской ракеты, выпущенной по Днепру, была боеголовка без взрывчатки.
Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве.
Издание пишет, что комментарии собеседников подтверждают заявленное Кремлём применение этого оружия в качестве предупреждения Западу после того, как США и Великобритания разрешили Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow по российской территории.
Один из источников сообщил, что ракета несла макетные боеголовки, и назвал причинённый ущерб "довольно ограниченным". Второй источник подтвердил эту информацию.
"В данном случае (ракета) была без взрывчатки <...>. Не было никаких взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но не очень большое", – передают в Reuters.
Ранее в Bild писали о гнетущей атмосфере на Банковой после удара по Днепру.
"Неопределённость, истощение, отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве в эти дни <...>. Всё больше и больше людей задают себе вопрос: как долго мы сможем продержаться?" – передал свои впечатления заместитель главреда немецкой газеты Пауль Ронцхаймер
Напомним, американский ISW утверждает, что в ближайшее время РФ может снова применить "Орешник".