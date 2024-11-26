У новой российской ракеты, выпущенной по Днепру, была боеголовка без взрывчатки.

Об этом сообщает информагентство Reuters со ссылкой на два высокопоставленных источника в украинском правительстве.

Издание пишет, что комментарии собеседников подтверждают заявленное Кремлём применение этого оружия в качестве предупреждения Западу после того, как США и Великобритания разрешили Украине использовать ракеты ATACMS и Storm Shadow по российской территории.

Один из источников сообщил, что ракета несла макетные боеголовки, и назвал причинённый ущерб "довольно ограниченным". Второй источник подтвердил эту информацию.

"В данном случае (ракета) была без взрывчатки <...>. Не было никаких взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но не очень большое", – передают в Reuters.

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