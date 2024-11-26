Министерство обороны РФ подтвердило новые удары американскими тактическими баллистическими ракетами класса земля — земля ATACMS по Курской области и заявило, что готовит ответные меры.

Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как отмечено в публикации, 23 ноября пять ракет ATACMS нанесли удар в районе населенного пункта Лотаревка, причем две ракеты поразили ЗРК С-400.

А 25 ноября семь ракет ATACMS ударили по аэродрому Курска. Одна поразила цель, двое военных вследствие атаки получили легкие ранения.

Минобороны РФ также опубликовало кадры американских ракет с позиции зенитного ракетного дивизиона С-400 в районе Лотаревки.

Напомним, после недавних ударов западными ракетами по Курской и Брянской областям Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой средней дальности "Орешник", предназначенной для ядерной войны с НАТО.

В Кремле после этого заявили, что подобные удары по Украине могут повториться. По словам Владимира Путина, у России есть запас готовых к применению ракетных систем, в том числе "Орешника". Условия испытаний новейших ракет будут зависеть от угроз ее безопасности, отметил он.