Минувшей ночью ВСУ выпустили дальнобойные американские ракеты ATACMS по военному аэродрому "Халино", расположенному в Курской области.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По их данным вследствие удара были ранены двое военнослужащих, о повреждениях на аэродроме пока ничего неизвестно.

Местные власти сообщали об атаке на Курщину ракет и дронов. Согласно их заявлениям, ракеты были сбиты, в том числе в районе Курчатова, где расположена атомная элестростанция.

Официально удар ATACMS ни Киев, ни Москва не подтверждали.

Напомним, 19 ноября Министерство обороны России подтвердило первый удар американскими ракетами ATACMS по территории страны. Минобороны РФ тогда заявило, что были сбиты пять ракет ATACMS и еще одна повреждена. Обломки упали на "техническую территорию военного объекта", вызвав пожар.

На следующий день по Курской области в районе поселка Марьино был нанесен удар британскими крылатыми ракетами большой дальности воздушного базирования Storm Shadow. Украинские каналы предполагают, что целью атаки был подземный командный пункт, который расположен рядом со старинной усадьбой.