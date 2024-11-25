Северная Корея расширяет завод по производству ракет, используемых Россией в Украине, сообщает Reuters со ссылкой на американских исследователей, которые проанализировали спутниковые фото.

Объект, известный как завод "11 февраля", является частью машиностроительного комплекса "Рёнсон" в Хамхыне. Этот завод является единственным известным предприятием, производящим твердотопливные баллистические ракеты класса "Хвасон-11", известные на Западе как КН-23.

Согласно спутниковым снимкам от Planet Labs, на территории завода строится здание, которое вероятно будет использоваться для сборки ракет. Размеры нового корпуса могут составить от 60 до 70 процентов предыдущего корпуса, в котором производят вооружение.

Исследователи из южнойкорейской компании SI Analytics, которая занимается спутниковыми снимками, подтвердили Reuters, что на территории завода идёт активное строительство. Они также сообщают, что ещё на одном объекте, который находится рядом с фабрикой "11 февраля", также развернута стройка. Предполагается, что там производят топливо для баллистических ракет.

Ранее стало известно, что технические специалисты из КНДР прибыли в Мариуполь.

Собеседник CNN уточнил, что северокорейцы в Мариуполе остаются отделенными от российских подразделений, которым они оказывают поддержку. Также, по его словам, специалисты КНДР живут отдельно от россиян - со своими помещениями, питанием, музыкой и фильмами.

Источник также рассказал журналистам, что одной из целей недавних украинских ракетных ударов по территории России был высокопоставленный северокорейский генерал. Но пока неясно, был ли он ликвидирован.