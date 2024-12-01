Сегодня утром россияне атаковали общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. Погибли три человека, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Около 8:15 российские военные атаковали из БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе.

"Предварительно очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей", - написал он.

Еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их обследуют и оказывают всю необходимую помощь.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили за ночь 32 "Шахеда" из 78.

ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.

Война в Украине идет 1012-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 1 декабря 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.