В Херсоне беспилотник атаковал маршрутку. Погибли три человека
Сегодня утром россияне атаковали общественный транспорт в Днепровском районе Херсона. Погибли три человека, еще семь получили ранения.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Около 8:15 российские военные атаковали из БПЛА общественный транспорт в Днепровском районе.
"Предварительно очередной террористический удар врага унес жизни трех мирных жителей", - написал он.
Еще 7 херсонцев получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницу. Медики их обследуют и оказывают всю необходимую помощь.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что ночью сбили за ночь 32 "Шахеда" из 78.
ПВО работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
Напомним, в Киеве в результате атаки РФ зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе. Повреждены 6 автомобилей, в одном из жилых домов взрывной волной выбиты окна.
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