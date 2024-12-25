В среду, 25 декабря, в Украине идет 1036-й день войны с Россией. Около 6:00 Россия начала массированную атаку на разные объекты по всей стране.

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Последние новости

11:02 В Харьковской области полмиллиона домохозяйств остались без тепла из-за ракетной атаки, это 2677 домов, сообщает вице-премьер Кулеба.

10:42 Отключать свет по графикам будут сегодня до конца суток, сообщает "Укрэнерго".

10:41 Видео пролета "Шахеда" в Харькове над стадионом "Металлист" и расположенными рядом домами.

10:24 В Днепропетровской области из-за ракетной атаки по энергетике погиб человек, сообщает ОВА.

10:12 Повреждения в энергетике после обстрела не критичные, сообщает нардеп Нагорняк.

В регионы, где не было прилетов, свет обещают вернуть уже в ближайшие часы.

Прилеты были, в частности, по ТЭС.

10:07 Ракетную опасность объявили и в западных областях Украины. Воздушная тревога уже по всей стране.

9:57 Воздушная тревога в Киеве и большей части Украины.

9:55 Кадры последствий обстрела Льгова в Курской области РФ.

9:51 По Украине сегодня выпустили более 70 ракет, сбить удалось более 50, сообщает Зеленский.

Также были запущены более сотни ударных дронов. Били по энергетике, "есть попадания".

9:47 О взрыве в Днепре сообщают местные телеграм-каналы.

Воздушные силы писали о полете ракеты в сторону города. Мониторинговые паблики пишут, что это новые удары крылатыми ракетами со стратегических бомбардировщиков.

9:45 В Полтавской области после ракетной атаки повреждена энергетическая инфраструктура, сообщает ОВА. Есть отключения света в Кременчугском районе.

9:39 Калуш остался без воды и тепла из-за проблем со светом в Ивано-Франковской области после ракетной атаки, сообщает мэр Найда.

9:22 Карта утренней ракетной атаки по энергетике.

9:05 В Винницкой области после ракетной атаки повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщила первая замглавы ОВА Наталья Заболотная.

9:00 Российские телеграм-каналы пишут об атаке дрона в Ингушетии.

8:57 Так звучали сегодня ночью взрывы в Харькове.

За несколько секунд было более десяти как прилётов, так и залпов ПВО по воздушным целям.

8:53 Российские телеграм-каналы сообщают о ракетном ударе по городу Льгову Курской области РФ. Заявляется, что ракеты попали по сахарному заводу, ТЭЦ, жилому дому и газопроводу. На местах прилетов вспыхнули пожары.

8:44 Часть Ивано-Франковской области осталась без света после ракетного удара, сообщает ОВА.

8:42 ВСУ утратили отдельные позиции на Кураховском направлении. Об этом заявляет командование группировки "Хортица".

"В городской застройке Курахово, в районах Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются и дальше инфильтрироваться в наши боевые порядки. Отдельные позиции сил обороны утрачены. Противник продолжает накапливать силы для последующих атак", - говорится в заявлении.

На Покровском направлении россияне проводил наступательные действия в районе Даченского, Шевченко, Песчаного, Новотроицкого, Солнцевки и Старых Тернов .

"Многочисленные штурмовые группы пытаются продвигаться вперед. Продолжаются мероприятия по выявлению и поражению штурмовых групп противника", - сообщили в "Хортице".

8:36 В результате ракетной атаки серьезно повреждено оборудование электростанций компании ДТЭК. Идут ремонтные работы.

8:23 Всё больше регионов вводят графики отключения света после новой ракетной атаки. Об этом объявили уже Черниговская, Черкасская и Запорожская области.

8:21 В Харькове пожар после удара "Шахедом", сообщил мэр.

8:20 По Украине идут отбои воздушной тревоги после сегодняшней массированной атаки.

8:19 В Кривом Роге завершили поисково-спасательную операцию после вчерашнего прилета по жилому дому, сообщает начальник ОВА Лысак.

Один человек погиб, 17 ранены, среди них девушки 14 и 16 лет. Госпитализированы 12 раненых.

8:18 Перебои со светом наблюдаются в Днепре.

8:16 Харьковские каналы пишут о прилете по ТЭЦ, из-за чего в городе отсутствует отопление. Также в Первой столице начались отключения света, его нет в Салтовском районе. Изменили маршруты трамваи и троллейбусы.

Власти сообщают о шести пострадавших вследствие ударов.

7:51 График отключений света от ДТЭК.

7:49 РФ ударила по объектам энергетики, сообщает украинский военный ресурс "Николаевский Ванек".

"Со светом будут проблемы, приходы по энергетике есть, в некоторых местах существенные", - пишет "Ванек".

Как сказано в публикации, на этот раз россияне били не только по энергетической инфраструктуре, но и по объектам, обеспечивающим водой, теплом и газом.

7:47 Видео со взрывами в Днепре.

7:36 О взрывах в Ивано-Франковской области сообщают местные каналы.

7:27 Звуки взрывов в Днепре сегодня утром.

7:23 О взрывах а Кривом Роге и Бурштыне сообщают местные каналы.

7:08 Новые взрывы в Днепре. Всего взрывов в городе уже было более 10.

7:05 Россия атакует украинскую энергетику пишет глава Минэнерго Герман Галущенко.

7:03 Мэр Харькова Терехов сообщает о прилёте и пожаре в Киевском районе. В Немышлянском районе нанесен удар по частному дому, пострадал один человек.

6:44 Киевское метро сегодня утром во время воздушной тревоги.

6:34 О взрывах в Кременчуге сообщают местные телеграм-каналы. Также новые взрывы в Днепре.

6:33 Глава Харьковской ОВА Синегубов о последствиях ударов по Харькову: "После российских ударов возникло несколько пожаров, есть повреждения гражданской нежилой инфраструктуры".

6:32 О взрывах а Днепре сообщают местные каналы.

6:28 Укрэнерго объявило об отключениях света в связи с ракетной атакой.

"В связи с масштабной ракетной атакой применены мероприятия по ограничению потребления. Графики отключений в вашем регионе узнавайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго", - сообщает Укрэнерго.

6:24 В Харькове после прилёта видно зарево. Власти сообщали о прилёте по Салтовскому району.

6:19 В Салтовском районе Харькова пожар после прилёта, пишут местные каналы.

6:15 В Украине вводятся превентивные отключения электроэнергии.

6:06 Взрывы Харькове. Местные жители сообщают в чатах о не менее чем 11 взрывах. После обстрела в городе пропали уличное освещение, отопление и горячая вода. В некоторых районах на непродолжительное время отключали всю воду.

5:53 Массированный ракетный удар по Украине.

Воздушные силы и мониторинговые паблики сообщают о пуске ракет с бортов российской стратегической авиации, о запуске "Калибров" и других ракет.

По всей территории страны воздушная тревога.