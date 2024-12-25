Россия и Иран могут подписать новый договор о стратегическом партнерстве накануне инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Newsweek.

Новый договор между Тегераном и Москвой свидетельствует о попытке двух стран "объединить силы" на фоне изоляции на мировой арене.

Newsweek предполагает, что договор с Ираном разрабатывается уже много лет. Ведь в конце октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что соглашение будет готово для подписания в ближайшее время и "формализует приверженность сторон к тесному оборонному сотрудничеству, взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности".

Новый двусторонний договор должен заменить 20-летнее стратегическое соглашение, которое было подписано между странами в 2001 году и продлено в 2020 году. Оно будет содержать обещания о сотрудничестве в сферах энергетики, производства, транспорта и сельского хозяйства.

Ранее стало известно, что новый президент Ирана не готов жертвовать отношениями с Россией и Китаем.

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