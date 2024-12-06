Иран резко ускоряет обогащение урана до чистоты 60%, что близко к оружейному уровню.

Об этом сообщил агентству Reuters глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Согласно последнему ежеквартальному отчёту МАГАТЭ, Тегеран накопил объёмы материала, достаточное для производства четырёх ядерных бомб, даже если процесс окажется остановлен на текущем уровне.

В отчёте также указано, что по состоянию на 26 октября запасы урана, обогащенного до уровня 60%, составляют 182,3 кг, что на 17,6 кг больше по сравнению с августом.

Ранее Reuters писали, что в ближайшие месяцы у Ирана может появится ядерное оружие.

Об этом заявил глава Службы внешней разведки Франции Николя Лернер во время встречи представителей Ирана и европейских государств в Женеве для обсуждения ядерной программы Тегерана и его связей с Москвой.

Также мы сообщали, Тегеран ввёл в действие новые центрифуги для обогащения урана.

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях", – сказал председатель меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф.