Иран ввел в действие новые центрифуги для обогащения урана. Об этом сообщил в воскресенье председатель меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, передает телеканал Press TV.

По его словам, этот шаг власти Ирана приняли в ответ на недавнее принятие антииранской резолюции на встрече Совета управляющих МАГАТЭ.

"Ответ Ирана основан на принципе взаимности, поскольку Совет управляющих МАГАТЭ использовали в неправедных политических целях", - сказал Галибаф.

Ввод в действие центрифуги для обогащения урана - один из этапов, необходимых для создания ядерного оружия.

Отметим, что на этой неделе Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, осуждающую Иран за неспособность в полной мере сотрудничать с агентством по ядерной проблеме.

По данным СМИ, 19 членов совета проголосовали за резолюцию, Россия, Китай и Буркина-Фасо выступили против, 12 воздержались и один не голосовал.

Резолюция была выдвинута Францией, Германией и Великобританией при поддержке США.

В резолюции содержится призыв к Ирану проинформировать наблюдательный орган ООН о текущем местонахождении этого ядерного материала и предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем иранским ядерным объектам.

Ранее СМИ писали, что Иран может создать 10 ядерных боеголовок уже к апрелю 2025 года.

Напомним, Пентагон корректирует стратегию ядерного сдерживания по мере обострения ядерных противников.