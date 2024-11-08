Иран готовил физическое устранение победившего на президентских выборах в Соединённых Штатах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание ABC со ссылкой на Минюст США.

"Министерство юстиции предъявило обвинение представителю иранского режима, которому было поручено руководить сетью из криминальных элементов для осуществления планов Ирана по уничтожению ряда целей, в том числе избранного президента Дональда Трампа", – говорится в статье.

Как сообщается, один из арестованных по делу – агент Корпуса стражей исламской революции Фархад Шакери: по данным американского ведомства, один из иранских чиновников поручил Шакери составить план слежки за Трампом и убить его.

Ранее рядом с местом проведения митинга Трампа в Калифорнии задержали вооруженного мужчину.

У 49-летнего жителя Лас-Вегаса нашли дробовик, заряженный пистолет и магазин большой ёмкости полный патронов.

Как мы сообщали, в покушении на Трампа официально обвинили американца, до это бывавшего в Украине.

Ранее ему вменяли незаконное хранение оружия.