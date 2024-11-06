Камала Харрис позвонила Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет AP, информацию о звонке раскрыл неназванный высокопоставленный помощник Харрис.

Он рассказал, что Харрис обсудила с Трампом важность мирной передачи власти перед ее речью, в которой, как ожидается, она признает свое поражение на выборах.

В свою очередь в Белом доме сообщили, что и уходящий президент Джо Байден позвонил Дональду Трампу и поздравил его с победой на президентских выборах в США.

Отмечается, что Байден пообещал Трампу в телефонном разговоре гладкую передачу власти.

Ранее мы рассказывали, как Владимир Зеленский и западные лидеры поздравляли Трампа с победой. Первым стал президент Сальвадора Наиб Букеле.

Между тем на Западе анализируют причины поражения Камала Харрис на выборах президента США.

Свою версию, почему это произошло, предложил обозреватель американского журнала Foreign Policy Майкл Хирш.

По его мнению, Харрис потратила слишком много времени, пытаясь доказать, что Трамп непригоден для президентства, и слишком мало времени, чтобы связано донести, почему она лучше.

Мы разбирались в отдельном материале, почему проиграла Харрис и победил Трамп.