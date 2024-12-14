Серия российских ударов по украинским энергетическим объектам являются частью более широкой кампании, направленной на то, чтобы заморозить Украину зимой 2024–2025 годов и принудить Украину и Запад "к принятию политических решений", выгодных России.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Россия неоднократно нападала на украинскую инфраструктуру осенью и зимой с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году и провела масштабные удары по украинской инфраструктуре 16-17 и 25-26 ноября.

В минобороны России заявляют, что нанесли удар 12-13 декабря в ответ на украинский удар по Таганрогу Ростовской области 11 декабря.

Однако аналитики считают, что российские войска, вероятно, планировали провести такой удар независимо от этого. РФ использует удар 11 декабря для оправдания продолжающихся российских ударов по украинской критической инфраструктуре, отмечает ISW.

Первая причина: "эти российские сообщения, вероятно, направлены на то, чтобы смягчить призывы российского ультранационалистического сообщества к возмездию за украинские удары по России".

Вторая причина: удары "призваны поддержать кампанию Кремля по рефлексивному контролю, направленную на то, чтобы заставить западные страны принять решения об использовании Украиной предоставленного Западом оружия и будущих мирных переговорах, которые принесут пользу России".

Напомним, вчера РФ запустила по Украине 94 ракеты и 193 "Шахеда". ДТЭК сообщал о повреждении своих теплоэлектростанций в ходе ракетной атаки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это была сегодня одна из самых больших российских атак против нашей энергетики, которую Кремль намерено провёл атаку перед началом похолодания в стране.