В ходе сегодняшнего масштабного удара по территории Украины россияне запустили 94 ракеты.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своём вечернем обращении.

При этом Силы противовоздушной оборны ВСУ сбили 81 ракету. По словам президента, Кремль намерено провёл атаку перед началом похолодания в стране.

"Это была сегодня одна из самых больших российских атак против нашей энергетики. 94 ракеты разных типов, и крылатые, и баллистические. 81 сбили. Также было почти 200 ударных дронов. <...> Мы видим, что россияне пытались перегрузить нашу ПВО, как они и всегда это делают при таких массированных атаках. И они специально ждали морозной погоды, чтобы сделать хуже для людей. Удар произошёл как раз под похолодание. Это сознательный, циничный российский террор против людей. Каждая ракета была нацелена на тот или иной энергообъект, и благодаря точности наших воинов и надёжности систем ПВО многое спасли. Сейчас в областях работают энергетики, ремонтные бригады – там, где нужно. Систему восстанавливают", – заявляет Зеленский.

Напомним, Пентагон официально заявил, что в ближайшее время РФ может ударить "Орешником" по Украине.

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